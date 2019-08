Mindtree, een L&T Group Bedrijf, Stelt Mr Debashis Chatterjee aan als CEO & MD van Mindtree Ltd.

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 2 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een L&T Group Company, kondigde de aanstelling van Mr. Debashis Chatterjee als CEO & MD van Mindtree aan. Hij werd opgenomen in het bestuur van Mindtree Ltd. Met de opdracht om het bedrijf te leiden in de volgende fase van zijn groei. Voor dat hij bij Mindtree kwam werken, was Mr. Chatterjee President, Wereldwijde Levering en Wereldwijde Leider voor Digitale Systemen en Technologie praktijk bij Cognizant.



In reactie op de benoeming zegt Mr. A M Naik, Fractievoorzitter bij L&T, dat "De veelzijdige ervaring en de sterke klantgerichtheid van Mr. Chatterjee zullen Mindtree naar de volgende niveau van groei brengen en grote waarde creëren voor alle belanghebbenden."



"Ik ben enthousiast en vereerd door deze kans. Ik kijk uit na het werken met de werknemers van Mindtree over de hele wereld en het co-creeren van waarde voor klanten voort te zetten," zegt Mr. Chatterjee.



Tijdens de 22 jaren dat Mr. Chatterjee bij Cognizant diende, heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed, waaronder Bankieren & Financiële Diensten; het bouwen en besturen van meerdere distributieleveringscentra; tot het aandrijven van technologische innovatie en voor de komende generatie gerichte oplossingen in het kader van verschillende dienstverleningen. Hij was een belangrijk lid van het Executive Leadership Group, en van de Raad van Bestuur voor Cognizant, India.



Mr. Chatterjee is afgestudeerd in werktuigbouwkunde van de Jadhavpur Unversity en heeft meer dan 30 jaar ervaring, werkend met leidende organisaties waaronder Tata Consultancy Services en Mahindra and Mahindra (M&M).



Mr. Chatterjee zal vanuit de kantoor van Mindtree in Bangalore werken. Zijn benoeming voegt snelheid toe aan het plan om doorgaan met het voortzetten van digitale transformatie voor klanten en het bevorderen van winstgevende groei. Mindtree is een wereldwijde technologieadvies- en dienstenbedrijf dat zijn klanten in 18 landen helpt met het bereiken van bedrijfsflexibiliteit, concurrentievoordeel en groei in IT en in de Digitale ruimte.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen.



Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.



Over L&T



Larsen & Toubro is een Indiase multinationaal betrokken met technologie, techniek, bouw, productie en financiële diensten met meer dans USD20 miljard omzet. Het opereert in meer dan 30 landen wereldwijd. Een sterke, gerichte benadering en de doorgaande zoektocht voor hoogste kwaliteit hebben het mogelijk gemaakt voor L&T om leiderschap te bereiken en te behouden in zijn belangrijkste businesslijnen voor acht decennia.



