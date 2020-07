Soluno integreert met Slack

Europese operatoronafhankelijke UCaaS-aanbieder Soluno lanceert Slack Telephony. Deze nieuwe integratie markeert de volgende fase van het leveren van een goede gebruikerservaring voor een uitgebreide reeks productintegraties.



STOCKHOLM, 2 juli 2020 /PRNewswire/ -- Om relevant te blijven in het zogenoemde cloud-ecosysteem is het essentieel, om met andere aanbieders samen te werken. Het gaat meestal niet zozeer om het veranderen van het gedrag van de klant, maar om het naadloos integreren van wat er al is. Communiceren moet eenvoudig zijn en werknemers in staat stellen de beste prestaties te leveren. Daarom werken we voortdurend aan het verbreden van ons productportfolio.



Vandaag kondigen we met vreugde onze integratie aan met Slack, een van de populairste samenwerkingstools. De moderne werker zal hierdoor, in combinatie met Soluno's cloudcommunicatie, kunnen genieten van een samenhangende ervaring en van de kracht van twee uitgekiende oplossingen voor bedrijven. We noemen het Slack Telephony.



Slack Telephony



Slack Telephony zoekt de status van telefoonlijnen automatisch op in het telefoonsysteem en geeft deze direct weer in de Slack-interface. Zo kunnen onze gebruikers in Slack zien of een collega aan het telefoneren is, bezig is, op vakantie is, enzovoort. Wanneer met de muis over het aanwezigheidspictogram wordt bewogen, kunnen bovendien notities die in het telefoonsysteem zijn gezet in Slack worden weergegeven.



Oproepen initiëren en een bericht versturen vanuit Slack



Slack Telephony is tevens voorzien van een berichten- en terugbelfunctie waardoor gebruikers veel tijd kunnen besparen. Met eenvoudige, intuïtieve opdrachten kunnen gebruikers een bericht versturen of telefoneren; ofwel door een telefoonnummer direct in te voeren ofwel door te zoeken in de contactpersonen.



"Deze integratie is aangespoord door onze groothandelspartners en het is fijn om samen te werken met partners die weten wat eindgebruikers willen. We hebben deze integratie opgezet met volledige merkondersteuning voor onze whitelabel-partners en we verheugen ons dan ook om deze samen op de markt te brengen", aldus Johan Dalström, CPO bij Soluno.



Soluno



Soluno is een operatoronafhankelijke UCaaS-aanbieder op de Europese markt met +200.000 gebruikers in de cloud. Soluno stuurt de toekomst van de bedrijfscommunicatie aan door middel van een mobile-first-concept dat het aanbiedt via Europese groothandelspartners.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:



Christian Hed CMO Soluno +46(0)8-562 696 03



Web site: https://www.soluno.se/