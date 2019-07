AVS Verkehrssicherung heeft een overeenkomst ondertekend om Lorenz Markings te verwerven

KÜRTEN en WITTSTOCK, Duitsland, 2 juli 2019 /PRNewswire/ -- AVS Verkehrssicherung ("AVS"), een portfoliobedrijf van Triton Fonds IV, heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Lorenz GmbH ("Lorenz"), een in Wittstock/Dosse gevestigd, gerenommeerde leverancier van wegmarkering en bouwplaatsveiligheid. De fusie is onder voorbehoud van de goedkeuring door de antitrustautoriteiten. De voorwaarden met betrekking tot de transactie zullen niet bekendgemaakt worden.



https://mma.prnewswire.com/media/817877/AVS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/817877/AVS_Logo.jpg]



Sinds 1992 heeft Lorenz Markierungen ervaring opgedaan in het toepassen van hoogwaardige en duurzame markeermaterialen, zowel in permanente als tijdelijke toepassingen. Daarnaast beschouwt Lorenz zichzelf als een betrouwbare leverancier van sitebeveiliging. Het bedrijf is voornamelijk actief in de regio Mecklenburg en Berlin, maar ook in de rest van het land. Het bedrijf werkt nauw samen met staatsontwikkelaars, steden en gemeenten evenals particuliere bouwbedrijven.



"Lorenz heeft meer dan 30 mensen in dienst, staat in het hele land bekend als een betrouwbare dienstverlener, heeft vestigingen in drie locaties en sluit daarom perfect aan op het dienstenpakket van de AVS Group," legt de COO van AVS, Andreas Schwingeler, uit.



"We kijken ernaar uit om met AVS samen te werken. Onze bedrijven lijken heel erg op elkaar qua gedachtengoed en handelingen. Samen kunnen we nog beter inspelen op de toenemende eisen van onze klanten," benadrukte Rüdiger Lorenz, Managing Director van Lorenz GmbH.



Over About AVS



AVS Verkehrssicherung is een toonaangevende gespecialiseerde aanbieder van verkeersveiligheidsdiensten in Duitsland en Europa. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Kürten en biedt alle essentiële diensten met betrekking tot verkeersveiligheidsprojecten. Deze variëren van de initiële planning tot het verkrijgen van vergunningen om de nodige constructie- en veiligheidsaspecten te voltooien. Een van de kenmerken van AVS is zijn internationale aanwezigheid op 21 locaties. In Duitsland is AVS aanwezig op 18 nationale locaties. Internationaal heeft AVS een vestiging in Letland en 2 vestigingen in Denemarken. AVS heeft ongeveer 730 mensen in dienst.



Over Triton



Sinds zijn oprichting in 1997 heeft Triton negen fondsen ondersteund die zich richten op bedrijven in de industriële, zakelijke dienstverlenings-, consumenten- en gezondheidssector.



De Triton fondsen investeren in en ondersteunen de positieve ontwikkeling van middelgrote bedrijven waarvan het hoofdkantoor in Europa gevestigd is. Triton wil bijdragen aan de opbouw van betere bedrijven op de lange termijn. Triton en zijn leidinggevenden willen de vertegenwoordigers zijn van een positieve verandering naar duurzame operationele verbeteringen en groei.



De 38 bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van Tritons portfolio hebben een gecombineerde omzet van ongeveer EUR14,9 miljard en rond 73.000 werknemers. Ga voor meer informatie naar www.triton-partners.com [http://www.triton-partners.com/]



