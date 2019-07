Huidverzorgingsmerk voor mannen, BULK HOMME, benoemt Franse sterspits, Kylian Mbappé, tot zijn internationale ambassadeur in project voor wereldw

- "Wil graag groeien, samen met BULK HOMME dat een gedeelde waarde kent", vertelt Mbappé tijdens de wereldwijde persconferentie -



TOKIO, 2 juli 2019 /PRNewswire/ -- BULK HOMME Co., Ltd. heeft op 28 juni aangekondigd dat diens huidverzorgingsmerk voor mannen, BULK HOMME, (hierna BULK HOMME) Kylian Mbappé, een sterspits uit het Franse nationale voetbalelftal, heeft aangewezen als zijn internationale ambassadeur. Mbappé bezocht Japan voor het eerst op 18 juni (dinsdag) tot en met 20 juni (donderdag) 2019 om aanwezig te zijn tijdens de persconferentie voor de wereldwijde start van het project en andere gerelateerde evenementen in Tokio, zoals een speciale voetbalklas voor winnaars van de BULK HOMME socialemediacampagne.



(Image1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105592/201906257932/_prw_PI1lg_p4Mm0w44.jpg [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105592/201906257932/_prw_PI1lg_p4Mm0w44.jpg])



(Images2: https://kyodonewsprwire.jp/release/201906257932?p=images [https://kyodonewsprwire.jp/release/201906257932?p=images])



- Mbappé glimlacht naar fans die hem zo vroeg in de ochtend verwelkomen.



Hij mocht dan met een vroege ochtendvlucht aankomen, om 5.00 uur 's ochtends op 18 juni, toch waren er ongeveer 300 fans die hadden gehoord dat hij zou komen, zich in de aankomsthal van Haneda Airport verzameld om hem te verwelkomen. Hij droeg een T-shirt van BULK HOMME en was bereid selfies te maken met wat fans en handtekeningen uit te delen.



- Takuya Noguchi, President & CEO of BULK HOMME, werkt hard aan de uitbreiding van zijn bedrijf naar de wereldmarkt.



Op 19 juni werd de BULK HOMME × Kylian Mbappé persconferentie voor wereldwijde start van het project gehouden in het Ritz-Carlton Tokyo. In een verwijzing naar de achtergrond van de benoeming van deze ambassadeur zei Noguchi vol vertrouwen: "We gaan ons bedrijf op volle schaal uitbreiden naar de wereldmarkt en streven ernaar 's werelds nummer 1 in huidverzorging voor mannen te worden. Onze keuze voor Kylian Mbappé is gebaseerd op het idee dat onze visie als een merk met uitdaging samenvalt met zijn visie en voortdurende inzet om 's werelds beste voetballer te worden. Nu dat hij dit ambassadeurscontract is aangegaan, zal hij een belangrijke partner voor ons zijn die ons merk in staat zal stellen deze wereldwijde uitbreiding te versnellen."



In reactie zegt Mbappé: "Toen ik met Noguchi sprak, zag ik dat we dezelfde waarde delen. Ik vind het fantastisch dat BULK HOMME zo veel zorg draagt voor het milieu en ernaar streeft een milieuvriendelijk en duurzaam merk te zijn en daarnaast hoogwaardige producten te maken. Ik wil graag verder ontwikkelen met BULK HOMME ". Daarmee toont hij zijn sterke interesse in de wereldwijde projectactiviteiten van het bedrijf.



