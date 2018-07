Olive Oils from Spain lanceert de 'Olive Oil World Tour', een nieuwe, wereldwijde promotiestrategie in samenwerking met de Europese Unie

MADRID, July 2, 2018 /PRNewswire/ --



Een trilateraal Europees programma om olijfolie in de Europese Unie, Azië en de Verenigde Staten te promoten heeft een driejarig initiatief gelanceerd. De campagne is erop gericht, wereldwijd 3.800 miljoen keer gezien te worden. 'Let's Make a Tastier World' ('laten we de wereld smakelijker maken') is het motto dat reizigers uitnodigt om te genieten van Europese olijfolieproducten, de belangrijkste grondstof van het continent.



Olive Oils from Spain gaat geschiedenis schrijven met drie ambitieuze promotieprogramma's die gezamenlijk met de Europese Unie worden gefinancierd. De strategie van de campagnes is gericht op drie continenten (Europa, Azië en Amerika) en strekt zich uit over negen landen (Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, China, Japan, Taiwan en de Verenigde Staten). De enorme 'Olive Oil World Tour' bereikt naar schatting binnen de eerste 3 jaar 3.800 miljoen impactfactoren.





Vorig jaar was ongeveer 70% van de wereldwijd geconsumeerde olijfolie afkomstig uit Europese olijfgaarden, waarbij Europa meer dan 52% van de olie in de wereld consumeerde. In deze immense markt zijn olijfoliën goed voor meer dan 1,50% van het totale mondiale verbruik van plantaardige vetten. Daarnaast heeft het kwaliteiten die olijfolie een plaats op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed van de mensheid hebben bezorgd, is het een uniek voedingsproduct en een fundamentele pijler van het Mediterraanse diëet.



De Europese Unie en de Spanish Olive Oil Interprofessional (via hun merk Olive Oils from Spain) hebben hun inspanningen gebundeld om dit ambitieuze project te implementeren. Het doel is consumenten over de hele wereld producten aan te bieden, die symbool kunnen staan voor Europese uitmuntendheid. De reis van drie jaar begint vandaag op de Europese markt. De lancering van de eerste acties is gericht op klanten in Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland.



Over land, over zee en door de lucht



De Olive Oil World Tour heeft een volledig marketingplan ontwikkeld om van reizigers en fijnproevers over de hele wereld fans van olijfolie te maken. Met dit doel voor ogen wordt materiaal gepubliceerd en uitgezonden via meerdere platforms, inclusief tijdschriften in vliegtuigen, geo-fencing, optimalisatie van invloedrijke personen en een strategie voor meerdere online kanalen, die bestaat uit eigen en verdiende mediadekking. Reizigers kunnen op de belangrijkste mondiale luchthavens, treinstations en zeehavens genieten van 'A Tastier World', de oliespeciaalhandel in de Olive Oil Lounge. Op deze locaties kunnen bezoekers bij displays met extra vierge olijfolieproducten hun zintuigen verwennen met proeverijen van dit unieke voedingsproduct.



