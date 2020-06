ZTE helpt China Mobile met de lancering van China's eerste 5G medical edge-cloudplatform

SHENZHEN, China, 2 juni 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat ZTE en China Mobile China's eerste 5G medical edge-cloudplatform hebben gelanceerd. Als een 5G-informatie- en communicatie-infrastructuur van de nieuwe generatie voor klanten in de medische sector, is dit het eerste intelligente 5G edge-cloudplatform in de branche dat gebruikmaakt van een cloudnetwerk geïntegreerde architectuur.



Door de integratie van 5G-slicing en edge computing-technologieën, kan het 5G edge-cloudplatform ruim voldoen aan de technische vereisten voor verbinding, verwerking, opslag, tussenplatform, dienstverlening en veiligheid in de medische sector op één plaats, en biedt op deze manier handelbare en controleerbare geïntegreerde cloudnetwerk-diensten.



De 5G-edgecloud die wordt ingezet aan de gebruikerskant kan de netwerkroute effectief verkorten en de netwerkvertraging flink terugbrengen. Bovendien maakt de garantie van een zeer betrouwbare verbinding van het 5G-privénetwerk innovatieve medische toepassingen mogelijk, zoals afstandsdiagnose en chirurgie op afstand, AI-assistentie, mobiele medicijnen en chirurgische instructie.



Daarnaast kan de 5G medical edge-cloud effectief big data-management van medische gezondheidszorg implementeren. De medische toepassingssystemen op de edge kunnen snel onderling worden verbonden en worden hun data berekend, opgeslagen en flexibel beheert zoals vereist.



De 5G medical edge-cloud kan ook de kosten van medische informatisering aanzienlijk verminderen door middel van de verenigde cloud-gebaseerde inzet van verschillende medische toepassingssystemen. De open architectuur van de 5G medical edge-cloud biedt uiteenlopende toepassingen met standaardinterfaces en verschaft ziekenhuizen geïntegreerde, intelligente medische oplossingen, en bouwt op deze manier aan een slim ecosysteem voor medische toepassing.



Tot op heden zijn er bijna 100 medische internettoepassingen ingezet op China Mobile's 5G medical edge-cloud, wat patiënten erg eenvoudig toegang geeft tot verschillende medische diensten.



Als strategische partners hebben ZTE en het China Mobile (Chengdu) Industrial Research Institute een gezamenlijk 5G-Innovatielab opgezet waar beide partijen nauw samenwerken aan industrie-specifieke netwerktechnologieën en MEC (Multi-access edge computing). Bovendien hebben ZTE en het China Mobile (Chengdu) Industrial Research Institute innovatieve toepassingen onderzocht, gebaseerd op 5G-slicing, MEX, XR en andere technologieën, voor de gezondheidszorg en andere sectoren, waaronder dus de 5G medical edge-cloud.



China Mobile's 5G medical edge-cloud zal de grootschalige toepassingen van China Mobile's slimme 5G-ziekenhuisoplossingen van de toekomst versnellen, en de industrieontwikkeling van medische informatisering faciliteren.



Vooruitgang boekend zal ZTE de samenwerking met China Mobile blijven versterken, en blijven samenwerken industriepartners om betere netwerkdiensten en slimmere toepassingen te leveren. ZTE blijft de bouw van nieuwe informatie- en communicatie-infrastructuur in de gezondheidszorg bevorderen en faciliteert tegelijkertijd de ontwikkeling van de telegeneeskundige industrie, voor het creëren van een tijdperk van slimme 5G- gezondheidszorg.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Het bedrijf is eraan toegewijd klanten te voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



Mediacontacten:



Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 Email: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]



Web site: www.zte.com.cn/