Labelsoftware TEKLYNX CENTRAL van TEKLYNX verhoogt nauwkeurigheid en naleving van labels met 100% voor mondiaal biotechnologiebedrijf bioMérieux

AUCH, Frankrijk, 2 juni 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2809660-1&h=1880608417&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2809660-2%26h%3D2832927507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.teklynx.com%252F%253Futm_source%253Dteklynx%2526utm_medium%253Dpress_release%2526utm_campaign%253Dbiomerieux%26a%3DTEKLYNX&a=TEKLYNX] International, de wereldleider op het gebied van softwareontwikkeling en oplossingen voor barcodes en RFID-labels, heeft vandaag gemeld dat de implementatie van het browsergebaseerd, zakelijk labelbeheersysteem, TEKLYNX CENTRAL, de labelingnauwkeurigheid en -naleving met 100% heeft verbeterd voor mondiaal biotechnologiebedrijf bioMérieux.



Het in Frankrijk gevestigde bioMérieux is een multinationaal biotechnologiebedrijf gericht op het verbeteren van de volksgezondheid over de hele wereld. Met meer dan 15.000 producten, toegang tot labels voor meer dan 400 medewerkers en meer dan 300 product-, verzend- en voorraadlabels, deden bioMérieux en partner Eticoncept een beroep op TEKLYNX voor een gestandaardiseerde oplossing inzake de labelingomgeving. "Met onze huidige labelingoplossing konden we niet gecentraliseerd zijn in onze omgeving, dat was een noodzaak bij het zoeken van een nieuwe oplossing voor bioMérieux," aldus Jérôme Foltz, IS Manufacturing en MDM Domain Manager bij bioMérieux.



TEKLYNX CENTRAL [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2809660-1&h=859835964&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2809660-2%26h%3D1662209845%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.teklynx.com%252Fproducts%252Fenterprise-label-management-solutions%252Fteklynx-central%253Futm_source%253Dteklynx%2526utm_medium%253Dpress_release%2526utm_campaign%253Dbiomerieux%26a%3DTEKLYNX%2BCENTRAL&a=TEKLYNX+CENTRAL] stelde het bioMérieux-team gerust door te zorgen voor 100% nauwkeurigheid en naleving. "TEKLYNX CENTRAL heeft de efficiëntie en nauwkeurigheid van labeling verbeterd voor het hele labelingproces. Het is een oplossing die naadloze labelinghandelingen mogelijk maakt en tegelijkertijd de ondersteuning biedt die we nodig hebben", aldus Foltz.



Door het standaardiseren en centraliseren van zijn labelingproces, is bioMérieux in staat om:





-- hoogwaardige labels te ontwerpen

-- de beveiliging en tracering van labels te verbeteren

-- het bedrijf efficiënter te beheren

-- te voldoen aan de CFR-regelgeving

-- de labeling- en afdruksnelheden te verhogen

-- tijd te besparen en minder fouten te maken door meer dan 300 labels

centraal te beheren

-- te zorgen voor nauwkeurige, GS1- en UDI-conforme labels 100% van de tijd

-- naadloze integratie te verzekeren met zijn SAP ECC-bedrijfssysteem

Met TEKLYNX CENTRAL is bioMérieux uitgerust om te voldoen aan zijn huidige labelingbehoeften en voorbereid op toekomstige groei. "We zijn er trots op te weten dat ons zakelijk geïntegreerd labelbeheersysteem de nauwkeurigheid en naleving van labels voor bioMérieux verbetert en het bedrijf positioneert om groei te blijven stimuleren binnen de medische apparatuurindustrie over de hele wereld, zowel nu als in de toekomst," aldus Thierry Mauger, voorzitter van TEKLYNX.



