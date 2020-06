Risen opnieuw bevestigd als India's nummer 1 FV-leverancier

NINGBO, China, 2 juni 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd, een toonaangevende, Tier 1-producent van hoogwaardige fotovoltaïsche (FV) producten, is onlangs herbevestigd in haar status van grote leidende totaalverkoper van FV-modules uit 2019. Dat blijkt uit inzicht van het eerbiedwaardige Bridge to India in het Indiase speelveld voor duurzame energie.



Gebruikmakend van haar geloofwaardigheid, waar ze de laatste paar jaren hard voor heeft gewerkt, drukte Risen haar stempel op de uiteenlopende en concurrerende Indiase markt, en steeg zo naar de top van de myriade van FV-leveranciers in 2018. Vastbesloten om hun klantcentrale en op resultaten georiënteerde benadering niet te laten beïnvloeden door zulke successen, heeft Risen haar inspanningen verdubbeld in 2019, directe concurrenten weerstaan en een steeds gulzigere klantenbasis verzadigd met verdere technologische ontwikkelingen en commerciële inzichten om klanten steeds meer concrete voordelen te kunnen bieden. Met deze strategie heeft Risen haar nummer 1-positie als grootleverancier met het grootste marktaandeel kunnen behouden, en heeft het ondertussen in India meer dan 3,6 GW aan modules geïnstalleerd.



"We willen graag onze Strategische Partners, Klanten, Overheidsinstanties, EPC-Bedrijven en -Adviseurs bedanken. Zij gaven RISEN de mogelijkheid deze fantastische leveringsomvang te bereiken," aldus Dhr. Bypina Veerraju Chaudary, CSMO van Risen. "Zonder hun vooruitziendheid en doorzettingsvermogen zou de Indiase markt voor zonne-energie stagneren."



Dhr. P. Ponsekar, Vicepresident Sales voor het Indiase subcontinent, het Midden-Oosten en Afrika: "Iedere klant heeft zijn eigen unieke behoeften, en we hebben met ieder van onze gewaardeerde klanten nauw samengewerkt voor het leveren van op maat gemaakte oplossingen die solide, gunstige voordelen genereren. We kijken ernaar uit deel te nemen in de verdere uitbreiding van dit geweldige gebied in de komende jaren." Hij voegt daaraan toe dat zijn individuele aanpassing voor de beste Indiase IPP- en EPC-bedrijven heeft gezorgd voor herhaalbestellingen van klanten, een steeds toenemend vermogen voor het begrijpen van klanten hun primaire drijfveren, en het sturen op technologische vooruitgang voor de garantie van maximale inkomsten en levensduur voor Indiase installaties.



De boodschap van alle werknemers en afdelingen van Risen was eenduidig afgestemd op de Indiase markt en refereerde specifiek aan actuele gebeurtenissen: "We zijn zeer verheugd dat we hebben kunnen bijdragen aan de ongelooflijke groei van de Indiase markt voor duurzame energie, en tegelijkertijd immersieve, interactieve en winstgevende overeenkomsten hebben kunnen sluiten, die verder gaan dan de opdracht tussen koper en verkoper. We willen onze klanten rijkelijk bedanken voor hun steun tijdens het door Covid-19 ontstane hiaat, en we vertrouwen erop dat we die steun kunnen beantwoorden terwijl u snel herstelt naar een volledige en opwindende doorgroei van uw markt."



De mondiale markt voor zonne-energie blijft zich uitbreiden, obstakels overwinnen op geologisch en ander gebied en kruipt zo steeds dichter naar haar ultieme doel van primaire energieleverancier. Het is duidelijk dat India, zelfs met de recente belastingaanpassingen, een primaire uitbreidingsgebied blijft voor FV-groei en -mogelijkheden.



Over Risen



Risen Energy is een toonaangevende, mondiale, Tier 1, en een door Solar Module Super League gecrediteerde "AAA"-producent van hoogwaardige FV-producten en leverancier van zakelijke totaaloplossingen voor energieopwekking. Het Bedrijf, opgericht in 2002 en aan de beurs genoteerd in 2010, verplicht zich tot genereren van waarde voor haar wereldwijde klanten. Technologisch-commerciële innovatie, geschraagd door uitmuntende kwaliteit en ondersteuning zijn kenmerkend voor de zakelijke FV-totaaloplossingen van Risen, die behoren bij de krachtigste en meest kosteneffectieve in de sector. Met onze lokale marktaanwezigheid en sterke financieringsstatus, zijn wij zeer gericht op en in staat tot het bouwen van strategische en wederzijds voordelige samenwerkingen met onze partners, terwijl we gezamenlijk kapitaliseren op de rijzende waarde van groene energie.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1175015/RISEN_PV_Modules_operation_a_500_MW_Solar_Park_India.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1175015/RISEN_PV_Modules_operation_a_500_MW_Solar_Park_India.jpg]



