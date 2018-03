Komende avond en nacht twee korte stroomonderbrekingen in Amsterdam

Netbeheerder Liander voert in de nacht van 16 op 17 maart herstelwerkzaamheden uit aan een elektriciteitsverdeelstation aan het Frederiksplein in Amsterdam. Deze werkzaamheden zijn nodig om schade aan het station te herstellen. Deze is ontstaan bij de grote stroomstoring van vorige week. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn twee korte stroomonderbrekingen nodig van maximaal 10 minuten. Deze zullen plaatsvinden tussen 23.00 en 24.00 uur en tussen 03.00 en 05.00 uur.



Bij de stroomstoring vorige week is een deel van de installaties in het verdeelstation van Liander aan het Frederiksplein beschadigd. Om brand- en roetschade aan de installaties te herstellen gaan medewerkers van Liander de hele nacht werkzaamheden uitvoeren. Om veilig alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt het verdeelstation komende nacht volledig uit bedrijf genomen.



De stroomvoorziening wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid via andere elektriciteitsverbindingen. Om het station uit en later weer in bedrijf te nemen, zijn twee korte stroomonderbrekingen nodig van maximaal 10 minuten. Deze vinden plaats tussen 23.00 – 24.00 uur en 03.00 - 05.00 uur. Circa 7.000 bewoners en bedrijven in het centrum van Amsterdam en de Pijp zullen dan geen stroom krijgen. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd via onder meer huis-aan-huis-brieven en sociale media. De voorbereiding is in nauw overleg gedaan met de gemeente Amsterdam.



Op liander.nl staat een gedetailleerde kaart van het betreffende gebied.