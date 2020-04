Skyworth brengt jaarrapport voor 2019 uit: winst van RMB 1031 miljoen en brutowinstmarge gestegen tot 20,1%, groei in bedrijven in slimme woonomg

SHENZHEN, China, 2 april 2020 /PRNewswire/ -- SKYWORTH GROUP LIMITED (de "Groep", 00751.HK) heeft zijn niet-geaudite jaarresultaten bekendgemaakt voor twaalf maanden met als einddatum 31 december 2019.



https://mma.prnewswire.com/media/1140746/Skyworth_Group.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1140746/Skyworth_Group.jpg]



Voor het verslagjaar bedroeg de omzet van de Groep RMB 37.277 miljoen en de brutowinst RMB 7502 miljoen met een toegenomen marge van 1,6 procentpunten jaar-op-jaar (j-o-j) tot 20,1%. Winst voor het jaar bedroeg RMB 1031 miljoen, een toename van 22,9% ten opzichte van de voorgaande periode. Opbrengst uit de Chinese markt was circa RMB 26.006 miljoen, ofwel 69,8% van de algehele opbrengst van de Groep. De opbrengst uit de internationale markten was RMB11.271 miljoen, oftewel 30,2% van de algehele opbrengst van de Groep, en vertegenwoordigt een toename van 4,9% j-o-j.



Skyworth maakt gebruik van haar inzichten in de trends van de industrie en heeft eraan gewerkt haar bedrijven te transformeren van productie naar moderne services, van hardware naar software en van terminalproducten tot slimme systemen.



Multimedia: Meer verkoop in tv's ondanks trage binnenlandse markt, met toename van omzet uit waardevermeerderende internetservices met wel 50,2%



Gedurende het verslagjaar is de opbrengst aan de multimediakant van de Groep vastgesteld op RMB 21.505 miljoen.



In 2019 heeft Skyworth de kans die ontstond door de enorme ontwikkeling in next-generation technologieën zoals 5G, AI en VR met beide handen aangegrepen met de bouw van een open big-screen AIoT-ecosysteem met de twee kerntechnologieën Swaiot en TrensAI als de oplossing voor slimme woningen. Volgens de statistieken uit marketconsultancy All View Cloud, stond Skyworth boven aan de lijst van binnenlandse merken in OLED tv-leveringen door het hele land, met een marktaandeel van 39,6% in 2019.



De Groep wist naamsbekendheid van het merk nationaal te verbeteren door diens 100-inch 4K ultra-high-definition (UHD) tv-schermen aan te bieden bij Tian'anmen Rostrum tijdens de militaire parade voor het 70e jubileum van de oprichting van de Volksrepubliek China, en in ASEAN door sponsorschap van de Zuidoost-Aziatische Spelen. Bovendien is de Groep tevens een belangrijke partner voor Google geworden in de ontwikkeling van bedrijven op het gebied van Android TV en AIoT slimme woningen en dat heeft bijgedragen aan de groei van de wereldwijde invloed van het bedrijf.



Opbrengst van waardevermeerderende internetservices van Coocaa System nam j-o-j aanzienlijk toe met 50,2% tot RMB 826 miljoen. Aan het einde van het verslagjaar, bedroeg het aantal geactiveerde slimme terminals nationaal circa 44,30 miljoen met circa 15,53 miljoen dagelijks actieve terminals. Met investeringen van iQIYI, een gelieerde onderneming van Tencent en een gelieerde onderneming van Baidu, streeft Coocaa naar innovatie van inhoud en verbeteringen van de operationele efficiëntie in big-screen internet en internetservice thuis. Daarmee consolideert het bedrijf zijn leidende positie in de nationale OTT-industrie.



Krachtige prestaties in technologie voor slimme systemen en slimme apparaten



De opbrengsten van de Groep uit technologie voor slimme systemen is toegenomen met 12,56% j-o-j naar RMB 9598 miljoen. Opbrengst op de Chinese markt was RMB 5699 miljoen en op buitenlandse markten toegenomen met 39,4% tot RMB 3899 miljoen.



In 2019 omarmde Skyworth proactief het Chinese nationale actieplan van de UHD-industrie. Het bedrijf zag aanzienlijke groei in de vier segmenten van broadcast-operators, grote nationale telecomoperatoren, nationale retailmarkt voor internet OTT en buitenlandse markten. Een van de belangrijke doorbraken van de Groep was de goedkeuring en release door de International Telecommunication Union van de industriestandaard voor multimode settopboxen (ITU-T J.298) ontwikkeld door diens dochteronderneming Skyworth Digital. Daarnaast heeft het strategische partnerverband met Google en Netflix het bedrijf geholpen in te spelen op de traditionele betaalde tv-markt in het buitenland.



Na het voorstel van Skyworth's toekomstgerichte concept voor slimme huishoudelijke apparaten, is het bedrijf nu bezig met het vormen van de moderne industrie voor slimme huishoudelijke apparaten door een aantal apparaten te introduceren zoals een slim bedieningscentrum (systeem) waarmee spraakbesturing en interactie met het touchscreen mogelijk wordt.



De resultaten van de Groep uit de slimme apparaten, waren ook sterk. Opbrengsten in China stegen met 10,4% j-o-j naar RMB 3077 miljoen en die in de buitenlandse markten namen zeer sterk toe met 55,4% tot RMB 1218 miljoen. De strategie van het bedrijf voor de binnenlandse markt, aanpassing van sleutelaccounts en e-marketing voor trending items, leverde succes op en de prioritering van de markten in het Midden-Oosten, Europa, Afrika en Azië en Stille Oceaan zorgde voor snelle groei in de internationale zaken.



Toonaangevende brutowinstmarge gerealiseerd door product R&D en lean management



https://mma.prnewswire.com/media/1140745/Skyworth_at_CES_2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1140745/Skyworth_at_CES_2020.jpg ]



In Skyworth zijn in 2019 grote investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling (R&D) om de waardeketen van 5G met 8K te optimaliseren en technologieën te verkennen die gerelateerd zijn aan slimme systemen voor thuis. Uitgaven aan R&D voor het jaar hadden een substantiële toename van 9,2% j-o-j naar RMB 1843 miljoen. De Groep heeft tevens 15 grote R&D-projecten voltooid en in totaal 1164 octrooiaanvragen ingediend. De brutowinstmarge nam, aangedreven door de degelijke R&D-capaciteiten, toe met 1,6 procentpunten j-o-j naar 20,1%.



Nu dat China de constructie van 5G-netwerken, industrieel internet en andere nieuwe infrastructuur versnelt, zal Skyworth de R&D van technologie en producten die gerelateerd zijn aan slimme woningen en UDH-video prioriteren. Zo kan het bedrijf gebruikergerichte producten aanbieden voor een slim en gezond leven in een toekomstgericht huis.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1140746/Skyworth_Group.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1140746/Skyworth_Group.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1140745/Skyworth_at_CES_2020.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1140745/Skyworth_at_CES_2020.jpg]



CONTACT: Mevr. Dai, +86-137-6060-4504