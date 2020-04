Comarch lanceert Comarch Loyalty Cloud, een nieuw cloudgebaseerd platform voor bevordering van klantbetrokkenheid

KRAKAU, Polen, 2 april 2020 /PRNewswire/ -- Comarch, een internationale provider van softwaregedefinieerde IT-oplossingen voor het verbeteren van de efficiëntie van bedrijven, heeft bekendgemaakt dat ze een nieuwe versie van diens technologisch geavanceerde, cloudgebaseerde platform zal introduceren ter bevordering van loyaliteit en betrokkenheid van klanten. Comarch Loyalty Cloud stelt gebruikers in staat aantrekkelijke loyaliteitsprogramma's op te zetten en uit te voeren met zo min mogelijk inzet, zonder licentiekosten en zonder implementatiekosten door geavanceerde strategieën te integreren voor promotie en beloningen.



De Comarch Loyalty Cloud staat gepland voor release op 4 april en biedt bedrijven de mogelijkheid het tijdrovende implementatieproces over te slaan en direct toegang te krijgen tot een gebruikersvriendelijke interface voor de ontwikkeling en het beheer van gepersonaliseerde loyaliteitsprogramma's, en die tevens de mogelijkheid bieden betrokkenheid van klanten in realtime bij te houden. Het product is beschikbaar in de vorm van zowel abonnementen voor een vaste termijn als pay-as-you-go-modellen. Gebruikers krijgen ook toegang tot Comarch-deskundigen op het gebied van klantloyaliteit voor standaard- en optionele zakelijke en technische ondersteuning.



"Met meer dan 20 jaar ervaring in het uitvoeren van zowel eenvoudige als complexe loyaliteitsprojecten over de hele wereld, waren wij bij Comarch geïntrigeerd door de mogelijkheid om onze systemen en services op een veel grotere schaal aan te bieden. Daarom hebben we besloten een uiterst intuïtieve oplossing te creëren die grote mogelijkheden biedt voor het opzetten van promotiecampagnes en alle hindernissen uit de weg neemt dankzij het pay-as-you-go-factureringsmodel.



"Wat onmogelijk was in het verleden, met name de introductie van een pilotprogramma voor loyaliteit zonder enorme resources en beloften voor de lange termijn, is werkelijkheid geworden. Nu ligt de mogelijkheid om geavanceerde promoties te definiëren met slechts een paar muisklikken binnen handbereik. We zijn van mening dat onze klanten deze combinatie van gebruiksvriendelijkheid en geavanceerde zakelijke logica zeker zullen waarderen." - aldus Łukasz Słoniewski, Consulting Director bij Comarch.



CLC komt in april op de markt, maar Comarch hoopt nog meer toonaangevende functies toe te voegen in de vorm van gratis upgrades. Het bedrijf geeft tevens aan dat er extra uitbreidingen zullen komen (tegen betaling) van de CLC-basismodules die de functionaliteit van het Comarch Loyalty Cloud-platform zullen vergroten. Deze add-ons zijn onder meer gamificatie, applicaties in de winkel, OCR, chatbot, algoritmen op basis van AI/ML, locatiegebaseerde services en meer.



Bezoek de officiële website van Comarch voor meer informatie over Comarch Loyalty Cloud [https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/loyalty-cloud/] en om u aan te melden voor een GRATIS CLC-demo [https://www.comarch.com/trade-and-services/loyalty-marketing/loyalty-management-cloud/demo/].



