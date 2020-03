De Marshalleilanden drijven 's werelds eerste nationale digitale munt aan met Algorand en SFB Technologies

SFB Technologies levert samen met blockchainprotocol infrastructuur voor soevereine digitale munteenheid van de Marshalleilanden



NEW YORK, 2 maart 2020 /PRNewswire/ -- SFB Technologies heeft vandaag bekendgemaakt dat de blockchain voor 's werelds nationale digitale munt, de Marshallese sovereign (SOV), zal worden gebouwd met Algorand-technologie. De SOV zal circuleren naast de Amerikaanse dollar en zal helpen de Marshalleilanden efficiënt te opereren in de wereldeconomie.



Algorand is de uitvinder van een open-source en puur proof-of-stake blockchainprotocol dat de ontwikkeling mogelijk maakt van schaalbare blockchain-eigen oplossingen voor gebruikssituaties in de echte wereld. SFB Technologies, de aangewezen organisator van het SOV-initiatief, koos voor het Algorand-protocol vanwege de snelheid, schaalbaarheid, veiligheid en het vermogen om effectief vereiste nalevingscontroles te implementeren en de voor een nationale munt benodigde finaliteit van transacties.



"Algorand is geselecteerd na uitgebreid marktonderzoek naar de toonaangevende protocolopties," aldus Jim Wagner, medeoprichter en CTO van SFB Technologies. "Het bedrijf heeft al meerdere reguliere gebruikssituaties aangedreven. Dankzij haar unieke kenmerken heeft het platform de vereiste functionaliteit voor het op mondiaal niveau uitgeven, beheren en distribueren van de SOV. Deze samenwerking garandeert dat de SOV wordt gebouwd op een schaalbaar en veilig platform."



"De visie van de Marshalleilanden voor mondiale participatie aan en integratie in een open financieel systeem door gebruikmaking van de voordelen van blockchaintechnologie, is in lijn met een echte mondiale en gedecentraliseerde samenleving die naar onze overtuiging mogelijk is met onze technologie," aldus Silvio Micali, oprichter van Algorand. "We zijn er trots op het land te ondersteunen op deze baanbrekende reis naar mainstream invoering van digitale valuta."



De regering van de Marshalleilanden houdt toezicht op de SOV en gebruikt daarvoor de combinatie van Algorand's blockchainfunctionaliteit en SFB Technologies' platform voor identiteitsmanagement en compliance.



Voorzitter van het parlement van de Marshalleilanden Kenneth Kedi vertelt: "Ik ben erg enthousiast over de technologische samenwerking met Algorand. Hiermee vormt zich eens sterke alliantie voor ontwikkeling van het SOV-project. Dit is nog een mijlpaal in de ontwikkeling van de financiële dienstensector van de Marshalleilanden."



De SOV-muntvoorraad wordt algoritmisch vastgezet op een groei van 4% per jaar om hyperinflatie te voorkomen. De SOV wordt geïntroduceerd door middel van een symbolische voorverkoop: rechten op de toekomstige SOV worden verkocht in een serie veilingen als onderdeel van een tijdgebaseerde gelduitgifte die naar verwachting begin dit jaar van start gaat. Kijk op https://sov.foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2735145-1&h=1404520586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2735145-1%26h%3D3446892788%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsov.foundation%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsov.foundation&a=https%3A%2F%2Fsov.foundation].



Over SFB Technologies SFB Technologies is een technologieleverancier die zich richt op ontwikkeling van de blockchaintechnologie die noodzakelijk is voor het verbinden van digitale valuta en naleving van reguliere wet- en regelgeving. SFB Technologies is een voorloper op het gebied van soevereine cryptocurrencies en heeft diepe expertise in het combineren van de beste eigenschappen van zakelijke, overheids- en digitale valuta voor het creëren van een nieuw soort soeverein geld. Kijk voor meer informatie op https://sfb-tech.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2735145-1&h=1236582098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2735145-1%26h%3D2952273622%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sfb-tech.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsfb-tech.com&a=https%3A%2F%2Fsfb-tech.com]



Over Algorand Inc. Algorand Inc. bouwde 's werelds eerste open-source, toestemmingsvrij, puur proof-of-stake blockchainprotocol voor de volgende generatie digitale producten. Dit Algorand protocol is het geesteskind van cryptograaf en Turing Award-winnaar Silvio Micali. Algorand Inc. is een technologiebedrijf dat zich richt op het wegenemen van frictie in het betalingsverkeer en de drijvende kracht achter een financiële evolutie door het scheppen en uitwisselen van waarde mogelijk te maken mogelijk, door de bouw van nieuwe financiële instrumenten en diensten met verantwoordelijke veiligheidskenmerken. Kijk voor meer informatie op www.algorand.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2735145-1&h=818165175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2735145-1%26h%3D2250928341%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.algorand.com%252F%26a%3Dwww.algorand.com&a=www.algorand.com]



