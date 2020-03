Supermicro introduceert Outdoor Edge Systems, een nieuwe categorie 5G Telco-, Intelligent Edge- en Streamingservers voor de uitrol van IP65 gsm-m

Robuuste servers maken gebruik van standaard x86-platforms in een Tower Ready-vormfactor om prestaties op datacenter-niveau naar 5G RAN en Edge te brengen



SAN JOSE, Californië, 2 maart 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in bedrijfsautomatisering, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, is de eerste die Outdoor Edge Systems, op behuizing gebaseerde IP65 servers voor 5G RAN, AI-inferencing, en andere intelligente randgerichte toepassingen op basis van Intel Xeon D-processoren en 2nd Gen Intel Xeon schaalbare processoren met brede configuratiemogelijkheden op de markt brengt. Deze nieuwe systemen zijn ideaal voor barre buitenomgevingen en ondersteunen de sector in zijn traject naar open-source software en opgesplitste hardware.



"Supermicro's zeer configureerbare SuperServers voor gebruik in extreme buitenomgevingen geven datacentra en telco-aanbieders ongekende, nieuwe implementatiemogelijkheden die hen in staat stellen om met hun concurrenten binnen de sector te concurreren", aldus Charles Liang, President, en CEO van Supermicro. "Deze oplossingen zetten Supermicro's leiderschap op het gebied van krachtige, efficiënte IT-oplossingen tegen gereduceerde eigendomskosten (TCO - cost of ownership) voort."



Naast de CPU-opties, profiteren de nieuwe systemen van Supermicro van de nieuwste FPGA- en GPU-acceleratie met drie PCI-E-slots voor uitbreidingsmogelijkheden. Dit is van cruciaal belang voor verbeterde realtime edge AI-inferencing via GPU-kaarten en het ondersteunen van 5G RAN-software plus open-standaard site-to-site communicatie met FPGA-acceleratiekaarten. Door de SSD, M.2, en EDSFF-opslagmogelijkheden kunnen deze robuuste servers ook gecachte media-inhoud lokaal distribueren, of videobewaking en andere gevoelige gegevens opslaan.



Deze 5G-systemen kunnen, op basis van Supermicro's Building Block Solutions(®), geconfigureerd worden met verschillende processor- en geheugencombinaties zodat klanten hun oplossingen kunnen aanpassen en zij het afstandsbeheer van datacentra tot de meest intelligente uitersten kunnen pushen. Supermicro heeft uitgebreide ervaring met populaire virtualisatie- en container-geoptimaliseerde software, zoals Kubernetes, om deze interacties efficiënt te kunnen faciliteren. Supermicro heeft meerdere servers gecertificeerd als NGC-Ready for Edge om de AI-mogelijkheden binnen publieke en private netwerken uit te kunnen breiden.



Supermicro omarmt de transitie van de sector naar niet-gepatenteerde hardware-platforms en de groeiende acceptatie van gestandaardiseerde systeeminterfaces. Supermicro's lidmaatschap van de O-RAN Alliance ondersteunt het initiatief om een cloud-native, open 5G RAN-architectuur te promoten voor de ontwikkeling van 4G- naar 5G-netwerken. Sinds hun toetreding tot de O-RAN Alliance heeft Supermicro referentieoplossingen ontwikkeld met verschillende toonaangevende telecom-aanbieders en leveranciers van softwarestacks. Deze compacte, op een paal gemonteerde oplossing maakt een snelle uitrol van aanpasbare 5G-netwerken met vrijwel geen vastgoed mogelijk.



Deze robuuste servers die geïntroduceerd worden, bouwen verder op Supermicro's uitgebreide 5G- en Edge-computingportefeuille, wat de E403-9P-FN2T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2730648-1&h=495115050&u=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fsystem%2FBox_PC%2FSYS-E403-9P-FN2T.cfm&a=E403-9P-FN2T] en de 1019P-FN2T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2730648-1&h=4291775416&u=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fsystem%2F1U%2F1019%2FSYS-1019P-FHN2T.cfm&a=1019P-FN2T]-systemen omvat die in 2019 geïntroduceerd werden. Ze vormen een aanvulling op de hoogwaardige producten voor de datacentra van het bedrijf, zoals de multi-node BigTwin(TM) en de high-density SuperBlade(®) en MicroBlade(TM), die de gevirtualiseerde kern van het 5G-netwerk kunnen ondersteunen.



Ga voor meer informatie naar www.supermicro.com/outdoor-edge [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2730648-1&h=3898988552&u=http%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Foutdoor-edge&a=www.supermicro.com%2Foutdoor-edge].



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro , de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologieën, is een vooraanstaande aanbieder van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor datacentra, Cloud-computing, Enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en geïntegreerde systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van het "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die er op de markt beschikbaar zijn.



Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Intel, het Intel-logo en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



