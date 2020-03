Mindtree stelt Dayapatra Nevatia aan als Chief Operating Officer

Een veteraan uit de sector die gaat helpen de groei te versnellen bij het internationale technologieconsulting en -servicesbedrijf



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 2 maart 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, een toonaangevende onderneming op het gebied van digitale transformatie en technologieservices, heeft vandaag bekendgemaakt dat ze Dayapatra Nevatia heeft aangesteld als de Chief Operating Officer van het bedrijf, met ingang van maandag, 2 maart 2020. In deze nieuwe rol zal Dayapatra het bedrijf ondersteunen bij de volgende fase van groei. Hij zal werkzaam zijn vanuit Bangalore, India.



"We zijn erg blij dat we Dayapatra mogen verwelkomen in de Mindtree-familie. Zijn enorme ervaring binnen de sector alsook zijn bewezen staat van dienst zullen zonder meer een toevoeging zijn voor Mindtree in ons streven naar klantgerichte groei", aldus Debashis Chatterjee, CEO en MD, Mindtree. "Deze aanstelling wijst erop dat het bedrijf is gefocust op wereldwijde uitbreiding van zijn leiderschap."



Dayapatra heeft tientallen jaren ervaring in de sector en was voor Mindtree werkzaam bij Accenture waar hij MD en Director of Delivery for Advanced Technology Centers in India was. Hij gaf leiding aan de levering van het gehele portfolio, van systeemintegratie, digitale services, applicatie-outsourcing en infrastructuur tot beveiligingsservices voor verschillende industriegroepen.



Hij heeft een bachelor in elektrotechniek en een masters in management studies.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt ondernemingen omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 en inmiddels een onderneming in de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepgaande domeinkennis toe op meer dan 300 grootzakelijke klanten om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken. Dit wordt dagelijks verwezenlijkt door onze winnaarsmentaliteit die bestaat uit meer dan 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'.



