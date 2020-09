Rli brengt op 1 oktober advies uit over de toegang tot de stad

Op 1 oktober 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’. Het advies gaat over de mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving. Deze deelname staat onder druk: voor veel mensen is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden en tal van voorzieningen zijn niet voor iedereen bereikbaar of beschikbaar. Mensen willen toegang tot de stad omdat zij er kunnen werken of onderwijs volgen, omdat ze er gelijkgestemden of juist andersdenkenden kunnen tegenkomen, of omdat ze gebruik willen maken van het rijke voorzieningenaanbod. De raad vindt dat steden toegankelijk voor iedereen moeten zijn en blijven. Het advies wordt aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)



Over het advies



De toegang tot de stad is voor verschillende groepen burgers niet vanzelfsprekend. Er zijn verschillende signalen dat er spanning staat op de stad: wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer; het aantal dak- en thuislozen kent een sterke toename en in steeds grotere delen van steden is het lastig om een woning te vinden voor groepen met lage- en middeninkomens. Bovendien is er in de afgelopen jaren flink bezuinigd op het aanbod van maatschappelijke en medische voorzieningen en vervoer, om bijvoorbeeld naar werk, school of het ziekenhuis te gaan. Centraal in het advies staat de vraag: In hoeverre doen zich verschillen tussen groepen burgers voor in de mate van toegang tot onze steden op het gebied van wonen, vervoer en publieke voorzieningen? In welke opzichten zijn deze verschillen problematisch en hoe kan hierop worden gestuurd? De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.



Lees meer over het advies ‘Toegang tot de stad’ https://www.rli.nl/in-voorbereiding/toegang-tot-de...



Interviewverzoeken



Mocht u aandacht willen besteden aan het advies, dan kunt u een interviewafspraak aanvragen met de voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff of Niels Koeman, voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid via miep.eisner@rli.nl. Bij belangstelling kunt u voorinzage krijgen. Op publiceren rust een embargo tot 1 oktober 00:00 uur.