ZTE verwacht een stijging van 293% over de nettowinst in 2017

SHENZHEN, China, 2 februari 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, publiceerde een richtlijn met betrekking tot een stijging van 293% in zijn nettowinst over het jaar 2017, eindigend op 31 december 2017. Deze winst werd versterkt door de groei van de carrier-netwerken en de consumentenbedrijven van het bedrijf.



Volgens het bedrijf bedroeg het bedrijfsresultaat RMB 108,82 miljard, een stijging van 7,49% in vergelijking met het voorgaande jaar. De toewijsbare nettowinst voor houders van gewone aandelen van het beursgenoteerde bedrijf bedroeg voor 2017 RMB 4,55 miljard, een stijging van 293% op basis van het voorlopige financiële cijfers die vandaag door ZTE gepubliceerd werden.



In 2017 stegen de bedrijfsopbrengsten uit carrier-netwerken, consumentenbedrijven, en overheidsbedrijven in vergelijking met het voorgaande jaar. Het bedrijf profiterende van de voortdurende investeringen in telecommunicatienetwerken door wereldwijde operatoren alsmede van de uitbreiding van consumentenbedrijven en de markten voor overheidsondernemingen. In 2017 versterkte het bedrijf zijn cashflow en het beheer van verkoopopbrengsten. De netto cashflow van het bedrijf uit operationele activiteiten voor het jaar 2017 bedraagt ongeveer RMB 6,78 miljard, een stijging van ongeveer 28,88% in vergelijking met het voorgaande jaar. Exclusief de gevolgen van de dwangsommen opgelegd door de Amerikaans overheidsinstanties, bedroeg de netto cashflow van het bedrijf uit operationele activiteiten RMB 12,44 miljard, een stijging van ongeveer 136,58% over het voorgaande jaar.



In 2017 concentreerde het bedrijf zich op de markt van reguliere carriers en hoogwaardige klanten, en zette het een proactieve, maar ook voorzichtige bedrijfsstrategie voort terwijl het nieuwe groeimogelijkheden verkende. Ondertussen nam het actief deel aan de bouw van een wereldwijd netwerk alsmede aan inspanning op het gebied van technologische evolutie. Als gevolg van het jarenlange concurrentievermogen op het gebied van technologieën en producten, heeft het bedrijf de kans gezien om te profiteren van de veranderingen in de wereldwijde markten en de technologische revoluties waardoor het geleidelijk zijn wereldwijde marktpositie heeft weten te verbeteren.



