President Michael P. Richardson van Nexteer maakt pensionering bekend

AUBURN HILLS, Michigan, 2 januari 2020 /PRNewswire/ -- Na 45 dienstjaren maakt Nexteer's President en Directeur van de Raad van Bestuur Michael P. Richardson vandaag zijn pensionering bekend. Senior Vicepresident en Global Chief Operating Officer, Tao Liu, en Nexteer's senior managementteam zullen Richardson's werkzaamheden voortzetten.



https://mma.prnewswire.com/media/1059082/Nexteer_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1059082/Nexteer_Logo.jpg]



"Mike heeft Nexteer in die 45 jaar in verschillende rollen gediend. We waarderen vooral zijn leiderschap de laatste jaren toen Nexteer haar klantenbasis diversifieerde en haar mondiale aanwezigheid uitbreidde. We zullen Mike en zijn inspirerende leiderschap zeer gaan missen en wensen hem een zeer gelukkige pensionering," aldus Guibin Zhao, Nexteer's Chief Executive Officer, Directeur van de Raad van Bestuur en Vicevoorzitter. "We beschikken over een getalenteerd en ervaren senior managementteam dat is gericht op het uitvoeren van onze bewezen strategie voor winstgevende groei en het aandrijven van aandeelhouderswaarde en we blijven Nexteer's leiderschap op het gebied van intuïtieve bewegingsbesturing voortstuwen."



Richardson begon zijn carrière in 1974 bij de voormalige Saginaw Divisie Stuurinrichting terwijl hij een bachelorstudie Engineering volgde aan de Kettering Universiteit. De vier decennia erna bekleedde hij uiteenlopende leidinggevende functies in ambachtelijke, productie-, ingenieurs- en zakelijke branches in de VS, Frankrijk en China. Hij werd in 2013 benoemd tot Nexteer's Directeur van de Raad van Bestuur en in 2016 tot President.



"Ik voel mij uitzonderlijk vereerd dat ik 45 jaar met dit mondiale team heb mogen dienen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Nexteer goed gepositioneerd is om door te gaan met het creëren van een groeiende voorspoedige toekomst voor alle belanghebbenden," aldus Richardson.



Over Nexteer Nexteer Automotive (HK 1316) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van intuïtieve bewegingsbesturing en goed voor een omzet van meerdere miljarden. De producent van stuurinrichtingen en aandrijvingen levert zowel elektrisch en hydraulisch bekrachtigde stuurinrichtingen, stuurkolommen en aandrijvingssystemen als geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en technologieën voor automatisch rijden voor OEM-klanten. Het bedrijf heeft 28 productie-installaties, 3 technische centra en 14 klantcontactcentra die strategisch zijn gevestigd in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Afrika. Het bedrijf bedient meer dan 60 klanten in iedere belangrijke regio in de wereld, waaronder BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, PSA Groupe, Toyota en VW, en autoproducenten in India and China. www.nexteer.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2678908-1&h=1707813874&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2678908-1%26h%3D2078204067%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nexteer.com%252F%26a%3Dwww.nexteer.com&a=www.nexteer.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1059082/Nexteer_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2678908-1&h=918220277&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2678908-1%26h%3D3757915006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1059082%252FNexteer_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1059082%252FNexteer_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1059082%2FNexteer_Logo.jpg]



CONTACT: Dawn McDonald, Nexteer Automotive, Executive Director, Global Strategic Marketing, External Communications & Branding, dawn.mcdonald@nexteer.com.



Web site: http://www.nexteer.com/