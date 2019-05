BI/OND winnaar Philips Innovation Award 2019

Studentenstart-up BI/OND is de winnaar van de Innovator League. BI/OND ontwerpt avatars van menselijke organen die gemaakt zijn van menselijke cellen en siliconen chips en gebruikt kunnen worden om de werking van medicijnen te onderzoeken en deze verder te ontwikkelen.



De winnaar van de Rough Diamond League is Hable. Hable biedt een braille toetsenbord voor mobiele telefoons. Het keyboard kan worden geplaatst op de telefoon zoals een hoesje. Op de achterkant van het hoesje zitten acht toetsen. Zes daarvan zijn braille punten. Met deze punten kan elke letter, cijfer en interpunctie worden gemaakt.



De winnaar van de Innovator League ontvangt een prijzenpakket ter waarde van 50.000 euro. De Rough Diamond winnaar gaat met prijs ter waarde van 10.000 euro naar huis. Tijdens de finale van de 14e editie was ondernemer en mede-oprichter van TomTom Corinne Vigreux aanwezig en werd geïnterviewd door Humberto Tan.



De acht finalisten willen op hun eigen manier de wereld verbeteren. Ze worden hierin geholpen door het Business Panel en de Partners van de Philips Innovation Award, die de deelnemers van constructieve feedback voorzien. Op die manier hebben ze hun kans gehad om hun business plan aanzienlijk te verbeteren.



De organisatie van de Philips Innovation Award De Philips Innovation Award is een onafhankelijke non-profit organisatie die nauw samenwerkt en gesponsord wordt door onder andere de Koninklijke Philips. Het bestuur van de Award bestaat uit zeven studenten van de Eramus Univerisiteit Rotterdam. Op deze manier is het een Award georganiseerd voor studenten, voor studenten.