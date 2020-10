Cardiologen roepen op: ‘Ondanks Coronacrisis, blijf je melden met hartklachten’

Cardiologen benadrukken nogmaals dat mensen met hartklachten niet thuis moeten afwachten, maar zich moeten blijven melden. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus is het belangrijk dat mensen met hartklachten en hartpatiënten die reeds onder controle staan hier gehoor aan geven zodat de situatie die zich in het voorjaar voordeed wordt voorkomen.



Cardioloog en Voorzitter Vakgroep Cardiologie HartKliniek Nederland, Dr. Peter Kievit: “Het is uiterst belangrijk dat mensen met hartklachten zich blijven melden bij hun huisarts of behandelend cardioloog. Hartklachten kunnen immers niet wachten. Doordat wij bij HartKliniek geen Corona-patiënten behandelen en ook niet opnemen kunnen wij onze cardiologiezorg op hetzelfde niveau handhaven. Dit is van groot belang, omdat mensen met hartklachten snel gezien dienen te worden.”



Het Haga Hart Long Centrum van het HagaZiekenhuis werkt uitgebreid samen met Hartkliniek Nederland. Cardioloog Dr. Ivo van der Bilt van het HagaZiekenhuis benadrukt: “We hebben geleerd van de eerste Corona-golf. Daaruit is gebleken dat uitstel van cardiologische zorg heeft geleid tot ernstige hartproblemen bij mensen die zich niet op tijd gemeld hebben. Daarom willen we onze patiënten op het hart drukken dat zij vooral moeten blijven komen naar ons Hartcentrum. Het ziekenhuis bezoeken is veilig, voor poliklinische afspraken maar vooral ook bij acute klachten. We werken al langer samen met HartKliniek, en zeker in een tijd als deze is het goed dat het poliklinisch behandelcentrum bijspringt als dat nodig mocht zijn.”



HartKliniek is beschikbaar voor poliklinische patiënten met niet-acute, maar wel urgente hartklachten. Voordat mensen worden toegelaten tot HartKliniek worden zij uitgebreid bevraagd naar mogelijke Corona-verschijnselen. Daarnaast worden de regels en maatregelen van het RIVM strikt opgevolgd voor een veilige omgeving voor hartpatiënten.