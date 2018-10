Oud-Unievoorzitter wordt nieuwe Deltacommissaris

Peter Glas, oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen, wordt de nieuwe Deltacommissaris. Dat heeft Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, op maandag 29 oktober bekend gemaakt. Glas neemt het stokje over van Wim Kuijken die sinds 2010 de functie bekleedde. De Unie van Waterschappen is zeer verheugd met deze benoeming en feliciteert Glas met deze stap.



Peter Glas is momenteel watergraaf van waterschap De Dommel en was daarnaast van 2010 tot 2016 voorzitter van de Unie van Waterschappen.



Pleitbezorger voor goed georganiseerd waterbeheer



Glas is een groot voorvechter van goed georganiseerd waterbeheer. Regionaal beheer gebaseerd op eigen financiering en een democratische legitimatie door direct gekozen bestuursleden en een goede samenwerking met de verschillende overheden en belanghebbenden ziet hij als noodzakelijk om ons land veilig en welvarend te houden.



Als voorzitter van de Unie van Waterschappen is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende bestuursakkoorden, zoals het Bestuursakkoord Water (2011) en het Deltaprogramma (2014). Ook internationaal heeft Glas regionaal waterbeheer op de kaart gezet. Zo is hij sinds 2013 voorzitter van het door de OESO opgerichte Water Governance Initiative (WGI), een platform van instellingen uit meer dan 25 landen dat kennis op het gebied van water governance uitwisselt.



Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “Peter Glas is een bewezen goede voorzitter met oog voor alle partijen en belangen en gericht op samenwerking. Wij kijken dan ook uit naar de samenwerking met de nieuwe Deltacommissaris.”