Sylvana Simons bezoekt museum over de Gouden Eeuw in ‘Waar is De Mol?’

Politica Sylvana Simons en Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, gaan in het programma ‘Waar is De Mol?’ in gesprek over de manier waarop onze geschiedenis belicht wordt. Het programma wordt maandagavond 2 november om 21.30 uur uitgezonden op SBS6. Johnny de Mol en Sylvana Simons bezochten deze zomer het Westfries Museum in Hoorn; Sylvana werd als oud-inwoner van deze stad verrast met een bezoek aan dit museum over de Gouden Eeuw. Het werd een spannende ontmoeting waarbij onderwerpen als racisme en slavernij onderwerp van gesprek waren.



Sylvana Simons groeide op in Hoorn in de jaren negentig. Ze betrad dan ook bekend terrein toen ze opnieuw over de drempel van het museum stapte. Maar het perspectief van het museum op de periode die de Gouden Eeuw wordt genoemd, is inmiddels wel veranderd, merkten zij en Johnny de Mol toen ze in gesprek gingen met Ad Geerdink. Naast de vaste collectie bestaande uit kunstschatten en gebruiksvoorwerpen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, belicht het museum namelijk ook de minder glanzende kant van de Gouden Eeuw.



Tragisch lot als slaafgemaakte



Zo maak je als bezoeker in de Blind Date-activiteit kennis met de zwarte bediende Tabo Jansz, die je vanaf een schilderij in een een-op-een ontmoeting zijn waargebeurde geschiedenis toevertrouwt. “Op dit werk uit 1729 is Tabo als bediende van de Hoornse regent Adriaan van Bredehoff te zien”, aldus Ad Geerdink. “Tabo wordt ook genoemd in het testament van Adriaan van Bredehoff en in andere officiële documenten. Zo weten we veel over Tabo’s levensloop, bijvoorbeeld dat hij na de dood van de regent een zelfstandig bestaan heeft weten op te bouwen. Hij begon zelfs een eigen tabakszaak in Oosthuizen. Hij kwam echter nooit helemaal los van zijn tragische lot als slaafgemaakte”, vertelt Ad Geerdink.



Verrijkend en aangrijpend



Over het tragische lot van Tabo en de vele andere slaafgemaakten in de Gouden Eeuw, maakte het Westfries Museum een vlog en een podcast. Daarnaast werd Tabo dus ook de eerste Blind Date-kandidaat. Bezoekers die de Blind Date-activiteit boekten, reageerden verrast en soms ook ontroerd. Enkele reacties luidden: “Ik werd even op het verkeerde been gezet, maar het opende echt mijn ogen.” “Bijzonder om een inkijkje te krijgen in het leven van deze man.” “Verrijkend en aangrijpend!” Ook Sylvana ‘ontmoette’ Tabo. Samen met Ad Geerdink besprak ze bij zijn portret de opgave van historische musea om ook de minder glanzende kant van de geschiedenis te belichten. Er zijn immers weinig tot geen historische voorwerpen bewaard gebleven die daaraan refereren. “Des te belangrijker om met elkaar te zoeken naar nieuwe vormen en wegen om juist ook deze verhalen te kunnen vertellen,” benadrukte de museumdirecteur.



Verrassend inkijkje



Zo’n nieuwe vorm is bijvoorbeeld de Blind Date-activiteit van het Westfries Museum waarbij de bezoeker het persoonlijke relaas van de slaafgemaakte Tabo hoort, in een ‘gesprek’ van mens tot mens. En voor 2021 heeft het museum een digitale tentoonstelling op stapel staan die het licht op delen van de 17e eeuw laat schijnen die tot nu toe veelal in de schaduw lagen. “Ieder tijd en maatschappij stelt andere vragen over het verleden en waar we vandaan komen,” aldus Ad Geerdink. “Die vragen bepalen ons zicht op dat verleden: geschiedenis is immers nooit eenduidig en zwart/wit. Als museum over de Gouden Eeuw ziet het Westfries Museum het als taak om juist nu de spiegel van het verleden op te houden om het heden beter te kunnen duiden.”



Uitzending ‘Waar is de Mol’, maandag 2 november, 21.30 uur, SBS6



Vlog: Tabo Janz, zwarte bediende in de Gouden Eeuw: www.wfm.nl/online



Podcast: De prinses heeft recent een Turkje gekocht: https://spoti.fi/2YLlsNE