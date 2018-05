Optreden Jeangu Macrooy in de gevangenis

Jeangu Macrooy zal op 15 mei samen met zijn band een exclusief optreden geven voor gedetineerden in PI Krimpen aan den IJssel. Dit jaar is het voor de tiende keer dat Exodus Nederland, KRO-NCRV, de Dienst Geestelijke verzorging DJI en uitgeverij Ark Mission een concert organiseren voor gevangenen. Singer-songwriter Jeangu Macrooy bracht afgelopen jaar zijn veelgeprezen debuutalbum ‘High On You’ uit. Hij speelde op North Sea Jazz en Lowlands en hij vertolkte de rol van Judas in het muziekspektakel The Passion. Jeangu: ”Het lijkt mij een bijzondere ervaring om op te treden voor mensen die op dit moment niet actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Ik denk dat dit project, en muziek in het algemeen, kunnen bijdragen aan zowel de verwerking van het verleden als de opbouw van een nieuwe toekomst. Daar draag ik graag aan bij.”



Gedichtenwedstrijd



Het Exodusconcert vormt de afsluiting van de jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor mensen die in de gevangenis zitten. Een deskundige jury onder leiding van schrijver en dichter Rashid Novaire heeft een keuze gemaakt uit de inzendingen. Het winnende gedicht zal speciaal voor het concert op muziek worden gezet door Jeangu Macrooy.



Schrijfworkshops



De KRO-NCRV, DJI, Ark Mission en Exodus Nederland willen met de wedstrijd en het concert gedetineerden motiveren om op creatieve wijze uiting te geven aan de gevoelens die naar boven komen als je in de gevangenis zit. Het kunnen praten en schrijven over tegenslagen en kunnen reflecteren op het leven is van belang bij een positieve terugkeer in de samenleving. In aanloop naar het concert zijn daarom schrijfworkshops gegeven in verschillende gevangenissen in Nederland.



Jubileum



Tijdens eerdere edities hebben Danny Vera, Shirma Rouse, Typhoon en JW Roy opgetreden in verschillende gevangenissen in Nederland.



Tijd voor Max



Op donderdag 10 mei was Jeangu Macrooy te gast bij Tijd voor Max om te vertellen over het Exodusconcert en waarom hij meedoet aan dit project.



https://www.npo.nl/tijd-voor-max/10-05-2018/POW_03738649



Exodus Nederland is de grootste landelijke forensische zorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Het Exodusconcert wordt op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) uitgezonden in het programma Volgspot van de KRO-NCRV op NPO Radio 5.