Nachtwacht in zand moet weg!

Grootste Nachtwacht ter wereld staat bij



't Veluws Zandsculpturenfestijn, maar moet weg!







Bij de Beeldentuin in Garderen vindt voor de tiende keer het bijzondere evenement ’t Veluws Zandsculpturenfestijn plaats. Tijdens dit jubileumjaar is er gekozen voor het thema ‘Hollandse Meesters’ waarbij de Nachtwacht, hét meesterwerk van Rembrandt van Rijn, niet mag ontbreken. Helaas denkt de Gemeente Barneveld daar anders over. Op last van de gemeente moet het evenement de grootste Nachtwereld ter wereld van zand voor 23 april afbreken. Gebeurt dit niet, dan volgt er buiten alle proporties een boete van € 20.000. Eigenaar Adri van Ee piekert er niet over en laat hét pronkstuk van het evenement staan.







De Nachtwacht blijft!



De Nachtwacht van zand blijkt op grond met een agrarische bestemming te staan. Overigens is ook deze grond van Adri van Ee. “De voorkant van het indrukkwekkende zandbeeld van maar liefst 5½ breed en 5 meter hoog staat op de grens, dus bezoekers komen niet op het agrarische perceel. Ik breek niets af en ga de strijd aan! Als de burgemeester de sculptuur weg wil hebben, dan mag hij hem zelf komen slopen. Bij het zandbeeld komt een bord met een duidelijke uitleg waarom het volgens de Gemeente Barneveld afgebroken moet worden. Tevens staat er een bus waar mensen een donatie kunnen doen voor een goed doel.”, vertelt van Ee.



Ook een andere Rembrandt van zand moet weg



Op last van de gemeente moet niet alleen de Nachtwacht gesloopt worden, ook de Anatomische Les van Dr. Nicolaes Tulp, een andere Rembrandt van zand, moet verdwijnen. Eerder deze week kwam er een boete van € 3.000 voor een schuurtje met een woonbestemming waarin de zandsculptuur staat. Binnen komen de bezoekers niet. Mensen kunnen het beeld wel bewonderen door er naar binnen te kijken, maar ook dat is volgens de gemeente verboden. Bij elke controle van de gemeente volgt er opnieuw een boete van € 3.000.



Kinderachtig



Van Ee heeft in het verleden meerdere dwangsommen gehad over vaak kinderachtige en kleine zaken en vindt na 10 jaar zandsculpturen dat iedereen mag weten hoe kinderachtig de Gemeente Barneveld is, maar dat deze gemeente tegelijktijdig blij is met een evenement dat Garderen op de kaart zet. Ondanks alle tegenslagen is ’t Veluws Zandsculpturenfestijn, dat een binnen- en buitenruimte heeft waar bezoekers kunnen genieten van maar liefst 100 zandbeelden, tot en met 27 oktober gewoon geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 – 17.30 uur! Voor meer informatie: www.zandsculpturen.nl.