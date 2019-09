Riedel neemt portfolio gekoelde sappen over van Hero Nederland

Bijna twee jaar na haar verzelfstandiging neemt Riedel per 1 januari 2020 de portfolio gekoelde sappen over van Hero Nederland. Riedel, producent van onder meer de fruitdranken Appelsientje, Van de Boom, CoolBest, DubbelFrisss, DubbelDrank, Taksi en Extran, verstevigt met deze stap haar positie in het koelverse sapsegment. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.



Riedel krijgt met deze transactie de recepturen en rechten van zowel Hero Sappen als van Hero FruitOntbijt in handen. Bas Boswinkel, CEO van Riedel, verwacht met deze acquisitie de ambitieuze groeistrategie van Riedel nog verder te versnellen: "Het koelverse sapsegment is één van onze belangrijke strategische groeipeilers. We hebben onze positie in dit segment met succesvolle introducties zoals CoolBest Smoothies, Appelsientje Versgeperst en CoolBest Redfruit de afgelopen periode enorm weten te verstevigen. Hero Sappen en Hero FruitOntbijt vormen een logische aanvulling op onze portfolio en zullen zeker bijdragen aan een nog betere positie binnen het koelverse sapsegment."



Boswinkel: "We hebben sinds de verzelfstandiging in 2017 veel geïnvesteerd in onze merken. In productontwikkeling, maar ook in de positionering, de marketing en in onze relaties met de supermarkten. We zien dat terug in onze marktpositie en in de waardering die we krijgen van zowel supermarkten als van de consumenten.” De acquisitie van Hero FruitOntbijt en Hero Sappen per 1 januari 2020 past in deze ambitieuze strategie, en Boswinkel ziet dan ook veel groeikansen. "Hero Sappen en Hero FruitOntbijt zijn prachtige producten die met een verwachte verkoop van ongeveer 6 miljoen flessen in 2019 een uitstekende positie hebben in de markt. Deze merken zijn een mooie aanvulling op ons aanbod en zullen zeker profiteren van alle positieve ontwikkelingen die de Riedelmerken de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.”



Over Riedel



Riedel is in 1879 opgericht als producent van vruchtensappen. Met merken als Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss, DubbelDrank, Van de Boom Taksi en Extran is het bedrijf in het laatste kwart van de vorige eeuw uitgegroeid tot marktleider in houdbare en gekoelde vruchtensappen en vruchtendranken. Riedel is in 2017 door investeringsmaatschappij Standard Investment overgenomen van Friesland Campina. Het bedrijf is gevestigd in Ede en realiseerde met 200 medewerkers het afgelopen jaar een consumenten-omzet van circa 155 miljoen euro.



Zie ook: www.riedel.nl