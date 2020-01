Amazon introduceert binnenkort nieuwe productcategorieën op Amazon.nl

‘Seller Central’ is nu geopend voor bedrijven die willen verkopen op Amazon.nl



Amsterdam 15 januari 2020 - Amazon kondigt vandaag aan dat ze later dit jaar nieuwe categorieën lanceert op Amazon.nl. Zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl, kunnen zich vanaf vandaag registreren als partner op Services.amazon.nl.



“Wij kijken ernaar uit om het aantal productcategorieën uit te breiden en de klantervaring voor de consument op Amazon.nl aanzienlijk te verbeteren.” zegt Alex Ootes, Vice President EU Expansion bij Amazon. “Een uitgebreid productassortiment, waar voor je geld, en gemak zijn de pilaren waarop Amazon’s klantervaring gebouwd is. Nederlandse partners spelen daarin een cruciale rol. Wij zijn verheugd om nu zowel grote als kleine Nederlandse bedrijven de mogelijkheid te bieden te verkopen op Amazon.nl en onze andere Europese sites. Onze partners vergroten daarmee het aanbod voor Nederlandse consumenten en kunnen meer klanten bereiken in binnen- en buitenland.”



Meer dan de helft van de verkopen op Amazon wereldwijd wordt inmiddels verzorgd door partners. In Europa was de export door het midden- en kleinbedrijf via Amazon in 2018 goed voor 6,9 miljard euro. Amazon investeert jaarlijks miljarden in infrastructuur, programma’s en diensten om dit mogelijk te maken. Deze investeringen zorgen ervoor dat het midden- en kleinbedrijf makkelijker en sneller nieuwe klanten bereikt en hun online verkopen eenvoudig kunnen laten stijgen. Voor meer informatie over Amazon’s diensten voor partners: https://services.amazon.nl.



Een nieuwe stap voor Amazon in Nederland



“Wij zijn zeer enthousiast om de volgende stap te zetten in Nederland en onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Vandaag kondigen we aan dat we dit jaar miljoenen fysieke producten introduceren op Amazon.nl, waardoor we onze Nederlandse klanten een prachtig assortiment kunnen aanbieden,” aldus Roeland Donker, Country Manager Benelux voor Amazon. “Het is slechts een eerste stap, maar we zijn ervan overtuigd dat wij het vertrouwen van de Nederlandse klant kunnen winnen met een ruim assortiment, scherpe prijzen en snelle en betrouwbare bezorging.”



Amazon bedient al jarenlang Nederlandse consumenten en bedrijven. De aanwezigheid van het bedrijf in Nederland gaat terug tot 2013, toen Amazon Web Services (AWS) zijn eerste Development Center in Den Haag opende, gevolgd door het AWS kantoor in 2015. In november 2014 lanceerde Amazon een e-boekwinkel op Amazon.nl. Sinds 2016 kopen vele Nederlandstalige klanten fysieke producten op de Nederlandse versie van Amazon.de. In 2017 introduceerde Amazon het Prime-lidmaatschap in Nederland. Sindsdien kunnen klanten lid worden van Amazon Prime en profiteren van snelle en gratis bezorging van miljoenen producten, onbeperkt Prime Video streamen, toegang tot games en in-game-content met Twitch Prime en onbeperkte opslag met Amazon Photos. In 2018 opende Amazon een nieuw kantoor in Amsterdam. Tijdens Prime Day 2018 konden Nederlandstalige Prime-leden voor het eerst profiteren van duizenden aanbiedingen op Amazon.de. Sinds 2018 kunnen Amazon-klanten tevens betalen met iDeal.