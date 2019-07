Onderzoek Gülenbeweging: Erdogan zelf achter coup Turkije

AMSTERDAM – Niet de Islamitische geleerde en prediker Fethullah Gülen, maar president Erdogan zelf zat hoogstwaarschijnlijk achter de mislukte coup in Turkije, op 15 juli 2016. De meest voor de hand liggende verklaring is dat sommige militaire commandanten samenspanden met Erdogan om bepaalde militaire eenheden beperkt te mobiliseren om de schijn van een staatsgreep op te houden.



Dat stelt de in New York gevestigde Alliance for Shared Values (AfSV) in een diepgravend onderzoek naar de coup in Turkije. Die vond op 15 juli 2016 plaats, vandaag precies drie jaar geleden. De alliantie is een koepelorganisatie van de Gülenbeweging in Amerika. Het rapport is in Nederland verspreid door platform INS, dat zich sterk maakt voor dialoog en vreedzaam samenleven en ook gelieerd is aan de Gülenbeweging. In het rapport zijn de drie belangrijkste theorieën onderzocht die na de couppoging door de Turkse regering van Erdogan en Turkije-deskundigen zijn geopperd. De onderzoekers hebben publieke bronnen en officiële verklaringen geraadpleegd en gekeken hoe geloofwaardig die verhalen zijn en welke bewijzen er voor zijn.



De beschuldiging van Erdogan dat de Gülenbeweging achter de coup zat, wordt ontkracht door feiten en onmogelijkheden. Gülen werd in de nacht van de couppoging door Erdogan meteen bestempeld als het brein erachter, terwijl de coup nog niet was voltrokken en tijd voor gedegen onderzoek ontbrak. Hoewel westerse regeringen, inlichtingendiensten en media Gülens betrokkenheid zeer onwaarschijnlijk noemden, weigerde Erdogan onafhankelijk onderzoek door internationale waarnemers.



Bij de couppoging werd drie jaar geleden het Turks parlement gebombardeerd en vielen honderden doden onder burgers en militairen. De staatsgreep bleek met opvallende incompetentie gepland en uitgevoerd en werd snel verijdeld. In de periode daarna vond een zuivering van Gülen-aanhangers en andere regeringscritici plaats waarbij 96.885 mensen werden gearresteerd en 150.000 ontslagen. Onder hen academici, rechters, aanklagers, journalisten en andere hoogopgeleiden.



Het feit dat de namenlijsten voor de zuiveringen zo snel bekend werden, wijst erop dat die van tevoren klaar lagen. Soldaten en officieren – zoals kolonel Levant Turkkan en generaals Akin Ozturk en Timurcan Ermis – die vertelden dat ze banden hadden met de Gülenbeweging, bleken gemarteld te zijn. Verder miste de staatsgreep essentiële aspecten van eerdere militaire coups, zoals acties in de vroege ochtend, het overnemen van media, aanhouden van belangrijke politici en het voorbereiden van de publieke opinie. In plaats daarvan begon de coup tijdens spitsuur om half tien, werd het parlement van binnen uit gebombardeerd en radio en tv-stations ongemoeid gelaten. Het volk werd opgejaagd en er werd zelfs op burgers geschoten in plaats van dat geprobeerd werd het volk achter zich te krijgen. Dit gaat tegen alle militaire logica in. Ook was er geen militaire leider die het gezicht van de coup was, wat wel gebruikelijk is bij andere coups. De eerste zes dagen na de coup werd generaal Ozturk op de website van het leger geprezen om zijn heldhaftige optreden om de couppoging te stoppen. Later werd deze tekst verwijderd, werd generaal Ozturk als brein aangewezen en veroordeeld tot levenslang.



Volgens het onderzoek is het veel waarschijnlijker dat Erdogan zelf de couppoging heeft georkestreerd om zijn macht uit te breiden en zich te ontdoen van critici en politieke tegenstanders Deze theorie wordt onderschreven door politici van de oppositie, zoals Demirtas van de HDP, die nu gevangen is, Kilicdaroglu van de CHP en journalisten en wordt in het onderzoek met bewijzen onderbouwd als de meest geloofwaardige.



Het is de eerste keer dat de Gülenbeweging een dergelijk onderbouwd tegengeluid laat horen, zeker in Nederland. ,,Doordat de Turkse regering onderzoek naar de coup altijd heeft tegengewerkt, bleef het lange tijd lastig om een goed beeld te krijgen van wat er nou exact op 15 juli 2016 is gebeurd. Drie jaar na de couppoging zijn er veel nieuwe bewijzen en feiten aan het licht gekomen, waardoor duidelijk wordt wat er echt is gebeurd. Nu is het moment om dat onder de aandacht te brengen en onze naam te zuiveren,” zegt Saniye Calkin van de Hizmet-beweging. ,,Alles wijst erop dat er sprake is geweest van een georkestreerde coup door president Erdogan. Hij heeft het meeste baat gehad bij deze couppoging en dwarsboomt onafhankelijk onderzoek. In de tussentijd zijn al meer dan een half miljoen mensen aangehouden en het leven van nog meer mensen aangedaan.”



Website: https://www.hizmetbeweging.nl/



