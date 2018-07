Claimbureau sleept luchtvaartmaatschappij voor €120.000,- voor de rechter

Breukelen - 16 juli 2018

Aviclaim, een claimbureau dat passagiers helpt compensatie te verkrijgen bij vertraagde en geannuleerde vluchten daagt Small Planet Airlines vandaag voor de rechter. De claimorganisatie vertegenwoordigd in deze rechtszaak 221 passagiers die te maken hebben gehad met een problematische reis. In totaal wordt de luchtvaartmaatschappij voor € 120.000,- aansprakelijk gesteld. Het gaat om vergoedingen van € 400,- tot € 600,- per passagier.



De luchtvaartmaatschappij ging in maart en april meerdere malen de mist in vanwege technische mankementen aan de vliegtuigen. Sommige passagiers liepen een vertraging op tot wel 24 uur. Voor een deel van de reizigers moest Neckermann zelfs de gehele pakketreis annuleren omdat Small Planet Airlines niet in staat was de passagiers te vervoeren.



Nadat er reeds voor € 10.000,- euro succesvol werd geïnd bij de luchtvaartmaatschappij leek het er even op dat Small Planet Airlines bereid was de rest van de gedupeerde passagiers ook uit te gaan betalen, echter komen ze niet over de brug.



Met name nu het hoogseizoen is begonnen is het nodig dat claimorganisaties luchtvaartmaatschappijen dwingen de passagiersrechten serieus te nemen. Door dergelijke grote rechtszaken te starten hopen we dat te bereiken, aldus Remco Kuilman, oprichter van Aviclaim.



Over Aviclaim



Aviclaim is een claimorganisatie welke is opgericht in juli 2016. De organisatie helpt consumenten met het indienen van een claim bij luchtvaartmaatschappijen indien er problemen zijn ontstaan met een vlucht. Aviclaim werkt op basis van no cure, no pay en start kosteloos een juridische procedure voor de consument als luchtvaartmaatschappijen niet overgaan tot betaling.