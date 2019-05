Nieuwe Podcast ‘Gezond Gesprek’



Podcasts zijn populair, maar een goede podcast over gezondheid ontbreekt nog in het huidige Nederlandse aanbod. Vandaar de lancering van de podcast Gezond Gesprek.



Actueel, betrouwbaar en deskundigElke aflevering is er een gezond gesprek met een deskundige gast over gezondheid, ziekte en leefstijl. De eerste aflevering is met diabetoloog prof. Hanno Pijl over diabetes type 2, het afbouwen van medicijnen en een gezonde leefstijl. In de tweede aflevering is er een gezond gesprek met diëtist Saraï Pannekoek over vegan eten en hoe je dat gezond kunt doen. De derde aflevering is met prof. Annemieke Hoek, gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Gezond Gesprek levert niet alleen de beste informatie door de beste specialisten; de informatie is ook altijd meteen praktisch toepasbaar voor jezelf.



Karine HoenderdosDe presentatie van de podcast is in handen van journalist, diëtist en leefstijlexpert Karine Hoenderdos. Zij schreef diverse boeken over gezondheid en ziekte, heeft een gezonde dosis nieuwsgierigheid en gaat graag het gesprek aan met experts. Producent is Jonne Seriese van Dag en Nacht media.



Gezond Gesprek is vanaf nu te beluisteren via https://www.gezondheidsnet.nl/podcast-gezond-gespreken te vinden op alle bekende kanalen:



Gezond Gesprek is een initiatief van Gezondheidsnet.nl, de grootste site over gezondheid. Gezondheidsnet trekt maandelijks 3 miljoen bezoekers en informeert hen over ziekte en gezondheid, voeding en leefstijl.



AfleveringenEerste drie afleveringen:



Gezond Gesprek: Hanno PijlMisschien zijn overgewicht en diabetes type 2 wel dé grootste gezondheidsproblemen van onze maatschappij. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders is te dik en ruim een miljoen mensen hebben diabetes type 2. De oplossing? Die ligt zeker niet in pillen of insuline spuiten, zegt professor Hanno Pijl, diabetoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij vindt dat dokters vaker een gezonde leefstijl gaan voorschrijven. Wie het lukt om zo te leven, maakt zichzelf beter en kan vaak minderen met medicijnen. Hanno legt in deze podcast uit hoe dat kan, en hoe hij zelf gezond leeft.



Gezond Gesprek: Sarai PannekoekHeb je wel eens overwogen om écht plantaardig te gaan eten? Geen melk meer, geen vlees, geen eieren? Luister dan zeker deze podcast met diëtist Sarai Pannekoek. Zij weet alles over vegan eten en hoe je dat op een gezonde manier doet. Sarai heeft hart voor sporten, eten en koken. Haar adviezen zijn doordacht, gezond maar vooral erg lekker. Deze aflevering van Gezond Gesprek is echt een must als je nadenkt over milieu, dierenleed, goed omgaan met voedsel en je eigen gezondheid.



Gezond Gesprek: Annemieke HoekHet is misschien een beetje bij je weggezakt, de kennis over de bloemetjes en de bijtjes en de zaadjes en de eitjes. Geen nood, want in deze aflevering is er een vruchtbaar gesprek met Prof. Annemieke Hoek, gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Annemieke vertelt over zwanger worden, over vruchtbaarheidsproblemen en over hoe je zelf je vruchtbaarheid en de kans op zwangerschap kunt beïnvloeden. Tikt jouw biologische klok? Luister dan zeker naar deze aflevering van Gezond Gesprek!