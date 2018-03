Haagse kunsthandel toont vroeg werk van Van Gogh op TEFAF 2018

Na 114 jaar in een Nederlandse privé-verzameling te zijn geweest, toont Kunsthandel Ivo Bouwman uit Den Haag op zijn stand 362 tijdens TEFAF 2018, een vroeg werk van Vincent van Gogh (1853-1890) voorstellende ‘Stadsgezicht met ophaalbrug’. Het is één van de werken die Vincent bij zijn moeder in Nuenen achterliet voordat hij in november 1885 via Antwerpen naar Parijs vertrok.



Het unieke is dat dit werk slechts driemaal op een Van Gogh tentoonstelling is geëxposeerd. Voor het eerst in 1904 bij de Kunsthandel Oldenzeel in Rotterdam, alwaar de grootmoeder van de huidige eigenaar het heeft verworven. Vervolgens wordt het pas in 1956 opnieuw getoond. Ditmaal op een Van Gogh tentoonstelling in het Museum Haus der Kunst in München (catalogus no. 32). De laatste keer is het te zien geweest op een zeer grote overzichtstentoonstelling in het Musée Jacquemart-André in Parijs 1960 (catalogus no. 12).



Het werk staat vermeld in de twee grote standaardwerken van Vincent van Gogh, de zogenaamde catalogue raisonné van J.B. de la Faille, no. F210, als mede Jan Hulsker, no. H947. De authenticiteit is nu opnieuw naar een zeer uitgebreid onderzoek in het Van Gogh Museum bevestigd. Helaas is de exacte locatie van dit stadsgezicht niet – of nog niet – gevonden.



VINCENT VAN GOGH (Dutch, 1853-1890)



“Stadsgezicht met ophaalbrug”



Doek op paneel: 41,1 x 49,9 cm



Herkomst: Particuliere collectie Nederland sinds 1904



Literatuur: J.B. de la Faille, no. F210; Hulsker, no. H947



De TEFAF vindt plaats van 10-18 maart 2018 in Maastricht



Meer informatie:



https://www.tefaf.com/fairs/tefaf-maastricht



http://www.ivobouwman.nl/