Het Nationale Theater reist mee langs alle Parade-steden

Theaterfestival de Parade, dat vandaag losbarst in Rotterdam, heeft een Haags tintje, want Zaal 3 van Het Nationale Theater staat er met een eigen tent vol talent. Voor de negende keer op rij reist Het Nationale Theater mee langs alle Parade-steden. De Parade start vandaag in Rotterdam en trekt via Den Haag (5 t/m 14 juli) verder naar Utrecht en sluit op 25 augustus haar poorten in Amsterdam. “We worden ook wel de hofleverancier van jong talent genoemd van de Parade”, zegt programmeur John de Weerd.



Bizarre, operateske voorstelling



Benjamin Abel Meirhaeghe, De Poezieboys en Anna Luka & Nora zijn door Zaal 3 geprogrammeerd in de zogenaamde Zaal 4-tent op de Parade. De naam is in 2011 bedacht, omdat de Parade-tent toen de ‘vierde’ zaal was van Theater aan het Spui. Tisch und hihi Tränen van Benjamin Abel Meirhaeghe is een bizarre, operateske voorstelling over de grote verhalen van de mensheid. Samen met Kim Karssen en Laura de Geest verdiept Benjamin Abel Meirhaeghe zich in ballades, parabels, mythes en sagen als De ballade van de honderd vrijers van Kees Stip tot de Metamorfosen van Ovidius. Tisch und hihi Tränen is op de Parade in Utrecht en Amsterdam te zien.



Selfkicker en ode aan buitenbeentjes



De Poezieboys staan met twee voorstellingen op de Parade: Bonte Aevond en Selfkicker. Bonte Aevond is een rare, vreemde en softe ode aan de buitenbeentjes op de Kinderparade. De Poezieboys, Jos Nargy en Joep Hendrikx en muzikant Bas Prins, brengen daarnaast een vrolijk, provocerende ode aan performancedichter Johny van Doorn. In 1966 lanceerde Simon Vinkenoog in een uitverkocht 'Poëzie in Carré' Johnny The Selfkicker. Tijdens deze doorbraak scandeerde hij over naakte chicks en vlees op een Amsterdamse toneelschoolstoep, imiteerde hij vuurwerk en herhaalde eindeloos de zin: ‘Kom toch eens klaar klootzak!’. Hij werd uitgejouwd door het publiek, met een bos narcissen voor zijn kop geslagen en van het podium gezet. The Selfkicker was born: Nederlands eerste en enige performancedichter.



Beide voorstellingen van de Poezieboys zijn in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam te zien. De Parade wordt op 21 juni geopend door Minister Ingird van Engeldhoven. Tijdens het openingsprogramma doen de Poezieboys een voordracht.



Songs in languages I don’t understand



In Songs in languages I don’t understand van Anna Luka & Nora neemt Pri Pri, paradijsvogel van het zuidelijk halfrond, het publiek mee in een hypnotiserende trip naar een parallel universum. In een half uur durende one-woman show smeedt deze force de nature van onze menselijke dualiteit een eenheid. Deze voorstelling is te zien in Den Haag, Utrecht en Amsterdam.



Buiten de gebaande paden



“We bereiken ieder jaar een kleine 10.000 mensen met onze voorstellingen op de Parade. Het is voor de jonge makers bijzonder om meer dan vijftig dagen achter elkaar een voorstelling spelen die speciaal voor de Parade is gemaakt. Zo kan het grote publiek kennis met hen maken”, zegt De Weerd. “De voorstellingen in de Zaal 4-tent zijn vaak performances-en muzikaal. We treden graag buiten de gebaande paden”, besluit de programmeur.



