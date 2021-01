'Dit gaan we zien tijdens CES 2021'

Dit is een expertquote van Martijn Wiering, Accenture, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Consumer Electronics Show (CES): mediadag | ANP



De jaarlijkse Consumer Electronics Show (CES) is de grootste technologiebeurs ter wereld. Normaal gesproken vindt het event in Las Vegas plaats, maar vanwege de coronacrisis is het dit jaar online. Nu een van de invloedrijkste technologiebeurzen volledig digitaal gaat, zijn de verwachtingen hoog.



Ik ben benieuwd hoe de deelnemende bedrijven op een digitale manier het publiek en de nieuwste technologische ontwikkelingen laten ervaren. Ontwikkelingen die ook nog eens allemaal in elkaar grijpen. Dat kan alleen maar spectaculair worden. Er is een aantal trends dat we mogen verwachten:



De belofte van technologie als antwoord op Covid-19



De pandemie heeft technologische ontwikkelingen een enorme boost gegeven. De langetermijngevolgen zullen voor de meest kwetsbaren het hardst aankomen. Tijdens CES zullen we tal van voorbeelden zien hoe technologie de behoeften van die kwetsbare groep op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs kan ondersteunen. Denk aan innovaties met ruimtetechnologie om toegang tot onderwijs in arme- en plattelandsgebieden te verbeteren, of de snelle opkomst van virtuele zorgmodellen om zorg op afstand te kunnen verlenen.



Toenemende adoptie van 5G



Covid-19 bracht een revolutie teweeg in de vraag naar connectiviteitsdiensten en in de thuiswerktrend. 5G gaat ervoor zorgen dat allemaal nieuwe taken op afstand uitgevoerd kunnen worden. Ook de acceptatie van 5G in de auto-industrie zal blijven versnellen en in retail om te blijven aanpassen aan nieuwe klantbehoeften. We zullen niet alleen kijken naar de manier waarop bedrijven 5G integreren in hun producten en diensten, maar ook hoe 5G de hele economie kan stimuleren en banen kan creëren.



Nieuwe behoeften van de consument



Niet alleen kostenbesparingen, schaalbaarheid en snelheid zorgen voor versnelling van de cloud, ook nieuwe voorkeuren en behoeften van consumenten vormen een drijfveer voor de cloud. Denk aan gamers die zonder consoles willen spelen of consumenten die vragen om nieuwe diensten voor hun connected auto’s. De vraag is welke rol cloudtechnologie daarin gaat spelen. Tijdens CES kijken we naar de nieuwste producten en diensten die de cloud mogelijk maken, evenals naar de manier waarop bedrijven de cloud benaderen en welke impact dat heeft op de ervaring van de consument.



Martijn Wiering is Senior Manager Technology Consulting bij Accenture