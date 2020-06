Robotstofzuigers van ILIFE gaan door onder de naam ZACO

Amsterdam, 8 juni 2020. ILIFE, bekend van de robotstofzuigers, start een compleet nieuw hoofdstuk. In de toekomst worden voortaan alle ILIFE robotstofzuigers in de Europese markt gedistribueerd onder de nieuwe naam ZACO.



Naamswijziging: van ILIFE naar ZACO



Met directe ingang neemt distributeur Robovox de volledige distributie en marketing van de robotstofzuigers op zich, evenals de service en organisatie voor de hele Europese markt. Daarbij worden alle producten, zoals de robotstofzuigers en accessoires, geleverd onder de nieuwe naam ZACO.



Consumenten hoeven zich overigens geen zorgen te maken: alle garanties en services blijven ongewijzigd voor de ILIFE robotstofzuigers.



Rainer Pfuhler, Hoofd Marketing en communicatie in Europa:



“Ons doel is om ervoor te zorgen dat we consistent aanwezig zijn op de gehele Europese markt volgens onze al eerdere gezette normen. Daarbij hebben we hoge ambities. We willen de beste robotstofzuiger aanbieden die iedereen zich kan veroorloven. Natuurlijk met de bestaande kwaliteit van ILIFE.”



Joey Tang, Country Manager Benelux:



“Met het geweldige team, waarmee we ILIFE binnen 2 jaar het op twee na grootste robotstofzuiger merk van Duitsland maakten, introduceren we onze ZACO robotstofzuigers nu in Nederland en België. Het winnen van de prestigieuze German Innovation Award 2020 met ons nieuwste model A9s, geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.”



Voor vragen over de naamswijziging kan er contact worden opgenomen met ZACO.



Website: https://www.zacorobot.shop/nl/



Facebook: https://facebook.com/ZACO.Benelux/



Instagram: https://www.instagram.com/zaco.benelux/