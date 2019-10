Ambacht van Diamantbewerker geëerd met diamantpenning ter ere van het ‘Gouden Eeuw’ themajaar



Gisteravond heeft Jack van Gelder een speciale Ambacht van Diamantbewerker Penning overhandigd aan vijf families, nazaten van de Amsterdamse grondleggers van het huidige Amsterdam City of Diamonds. Vanwege het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw zijn de Koninklijke Nederlandse Munt en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland een samenwerking aangegaan met GASSAN Diamonds en Royal Coster Diamonds om de ambachten van munten slaan en diamantbewerken te bundelen. Zij hebben gezamenlijk een bijzondere en zeer gelimiteerde uitgifte gelanceerd: de Ambacht van Diamantbewerker Penning met échte diamant.



De kracht van twee eeuwenoude ambachten



Het ambacht van diamantbewerker beleefde zijn grootste groei in Nederland tijdens de Gouden Eeuw en wordt hedendaags in Amsterdam bij een tweetal bedrijven beoefend: bij Royal Coster Diamonds en bij GASSAN Diamonds. Vanwege het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw zijn de Koninklijke Nederlandse Munt en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland een samenwerking aangegaan met GASSAN Diamonds en Royal Coster Diamonds om de ambachten van munten slaan en diamantbewerken te bundelen. Zij hebben gezamenlijk een bijzondere en zeer gelimiteerde uitgifte gelanceerd: de Ambacht van Diamantbewerker Penning. Deze penning is de tweede in de serie ‘Immaterieel Erfgoed in Nederland’ en in drie varianten beschikbaar. De Cu/Ni penning is verpakt in de welbekende coincard en heeft een oplage van slechts 2.500 stuks. Naast deze coincard was er ook een zeer exclusieve gouden Ambacht van Diamantbewerker Penning verkrijgbaar met een échte diamant in het midden. Van deze gouden variant zijn er slechts 10 exemplaren gemaakt. De derde en laatste variant was pas vanaf dinsdag 29 oktober 20.00 uur te koop via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt: de Ambacht van Diamantbewerker Penning Zilver, wederom met echte diamant! De oplage is slechts 50 stuks. Alle drie de varianten waren binnen enkele uren uitverkocht.



Muntoverhandiging



Jack van Gelder heeft gisteravond in het Joods Historisch Museum de bijzondere Zilveren Ambacht van Diamantbewerker Penningen uitgereikt aan de nazaten van Joodse families die belangrijk waren voor de Amsterdamse diamantgeschiedenis. Eén van Jack van Gelder zijn voorouders was diamantslijper en hij heeft daarom een persoonlijke connectie met dit vak en de mensen die dit beoefenen.



Het ontwerp



De voorzijde van de penning is gebaseerd op de slijpsteen waarmee een diamant geslepen wordt. In het midden is de Cu/Ni penning zo geslagen dat het lijkt alsof er een diamant in is geplaatst. In de gouden en zilveren varianten van de penning is een echte diamant gezet.



Op de keerzijde van de penning staat het logo van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland centraal, waarin het Ambacht van Diamantbewerken in 2013 is bijgeschreven.



Het ontwerp komt tot leven, zoals een diamant schittert, wanneer het licht speelt met de verschillende facetten op de penning.



Over Royal Coster Diamonds



Coster Diamonds is opgericht in 1840. In juli 2016 kregen zij de Koninklijke titel van Koning Willem-Alexander, waardoor de naam veranderde naar Royal Coster Diamonds. Om Koninklijk te worden, moet een organisatie toonaangevend zijn in haar vakgebied, van nationaal belang zijn, een onberispelijke reputatie hebben en ten minste 100 jaar operationeel zijn.



Maar zelfs vóór 2016 was Royal Coster Diamonds bekend bij Koningshuizen. Het begon in 1852, toen Koningin Victoria besloot dat ze de Koh-I-Noor-diamant van 109 karaat wilde laten polijsten door Coster Diamonds. Deze oude diamant is de belangrijkste diamant van de Britse kroonjuwelen, ook bekend als de beroemdste diamant ter wereld. Vele Royals en hun diamanten volgden.



De ervaren diamantpolijsters en goudsmeden van Royal Coster hebben van ruwe stenen meer dan 175 jaar schoonheid gemaakt. Elk jaar verwelkomen ze meer dan 350.000 bezoekers die getuige zijn van de reis van een diamant bij Royal Coster, van stenen onder de aarde tot een prachtig sieraad dat klaar is om te worden gedragen.



Over GASSAN Diamonds



GASSAN Diamonds is een familiebedrijf, gevestigd in een voormalige stoomgestuurde diamantfabriek in het centrum van Amsterdam. Het werd opgericht in 1945 door Samuel GASSAN. Nadat hij in 1982 stierf, namen zijn kleinkinderen het bedrijf over en bleef het in de familie. In 2013 kreeg GASSAN Diamonds de Best Family Business award, een prestigieuze prijs van Family Enterprise Foundation.



Elk jaar bezoeken meer dan 400.000 toeristen de historische diamantfabriek, waar bekwame ambachtslieden te zien zijn terwijl ze het meest waardevolle kristal dat de mens kent, transformeren in oogverblindende briljanten.



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



Sinds 1567 is de Koninklijke Nederlandse Munt de producent van het Nederlands muntgeld. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waarde producten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. Tot de innovatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren behoren de laser- en 3D-technieken op munten, waarmee het mogelijk is om o.a. holografische elementen of een microtekst aan te brengen. De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten, koninklijke onderscheidingen en verzamelaarsproducten.



Over Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland



Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de implementatie van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed dat in 2012 door Nederland is geratificeerd. Eén van de verplichtingen die uit het verdrag voorkomen is het in beeld brengen van immaterieel erfgoed in Nederland. Daartoe dient de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.