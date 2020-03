Nederlanders massaal aan de legpuzzel

"Nederlanders keren massaal terug naar de oude vertrouwde legpuzzel. De omzet is ten opzichte van vorig jaar vervijfvoudigd", zegt Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl. Een direct gevolg van het feit dat mensen voor langere tijd thuis zijn. Voornamelijk twintigers en dertigers hebben de legpuzzel herontdekt. In de top 5 van best verkochte legpuzzels staan puzzels van fabrikant Jumbo, bekend van de puzzels van Jan van Haasteren – humoristische, getekende zoekplaten vol met mensen. Deze puzzels bestaan meestal uit 500 tot 1000 stukjes. Ook legpuzzels van meer dan 5000 stukjes vinden gretig aftrek.