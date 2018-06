Bouw recreatiewoningen Parck Kaatsheuvel van start!

Wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand geeft op zaterdag 2 juni het startsein voor de bouw van de eerste fase van Parck Kaatsheuvel; 41 recreatiewoningen aan de rand van de Loonse en Drunense duinen in Kaatsheuvel en op loopafstand van de Efteling. Fase 1 is bijna uitverkocht, er zijn nog enkele woningen beschikbaar.



De toekomstige eigenaren van de recreatiewoningen worden zaterdag 2 juni op een rode loper ontvangen op het terrein van Parck Kaatsheuvel. Wethouder Gerard Bruijniks en Jark Schepens, directeur van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV, voeren deze dag de officiële handeling uit; het onthullen van de Parck Kaatsheuvel boomschommel. Deze handeling refereert aan de teaserfilm waarin “het achternichtje van Roderick, Robin, op een boomschommel in de duinen zit”. Het gehele weekend is de bouwlocatie opengesteld voor kopers en geïnteresseerden in de woningen. Parck Kaatsheuvel is een ontwikkeling Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV, een Koninklijke VolkerWessels onderneming. De verhuur van de woningen zal verzorgd worden door Landal GreenParks.



Duurzaam uitgevoerd



De woningen zijn – geheel in lijn met de visie van Landal GreenParks – duurzaam uitgevoerd en onder andere voorzien van zonnepanelen. Parck Kaatsheuvel voldoet ruim aan de eisen van Green Key, hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Parck Kaatsheuvel is namelijk Green Key Gold gecertificeerd, het hoogst haalbare niveau.



Type woningen



De ontwikkeling bestaat uit twee fases met in totaal 104 traditioneel gebouwde recreatiewoningen. De recreatiewoningen variëren in grootte en uitvoering en zijn gelegen in een van de mooiste en meest aantrekkelijke toeristische gebieden van Nederland. Alle woningen worden verhuur gereed opgeleverd en hebben een rendementsprognose van circa 5-6%. Voor meer (verkoop)informatie: www.parckkaatsheuvel.nl.



Programma en inschrijven



Via www.parckkaatsheuvel.nl is het programma van beide dagen in te zien en is het mogelijk om u hiervoor in te schrijven.