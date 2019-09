Stripalbum legt Arnhemse oorlogshistorie van inval tot bevrijding uit

75 Jaar geleden vindt een grote luchtlandingsoperatie om bruggen veilig te stellen plaats. Doel is de opmars van grondtroepen vanuit België naar het noorden mogelijk te maken en Duitsland binnen te vallen. In Arnhem gaat het mis.



Met de herdenkingen van de „Slag om Arnhem” voor de deur verschijnen er bijna dagelijks nieuwe boeken. Eén boek valt op in deze rij: 'De Slag om Arnhem September 1944 - Integrale Dossier Editie’. Een 160 pagina’s dik boek waarin de beroemde slag van begin tot het eind uit de doeken wordt gedaan… in stripvorm.



De oorspronkelijke delen die onderdeel uitmaken van de Integrale Editie verschenen van 2011 tot en met 2013. Striptekenaar Hennie Vaessen maakte elk jaar een stripboek over de „Slag”. Deel 1 ging over de gevechten bij de brug, deel 2 over Hotel Hartenstein en deel 3 vertelde het verhaal van de Polen bij Driel. Deze „trilogie” is ondertussen lang en breed uitverkocht.



Diegenen die het gemist hebben krijgen nu een herkansing. Vaessen nam het bestaande materiaal grondig onder handen en breidde het uit met 21 pagina's. Door aanvullende verhalen onder de noemer 'Dossier Slag om Arnhem' krijgen de drie eerder uitgebrachte albums meer diepgang en loopt alles mooi in elkaar over. Met name het laatste deel van het stripalbum biedt ruimte om Operatie Market Garden uit te leggen; De Betuwe, de bevrijding, de aanslag op SS-politiechef Rauter bij Woeste Hoeve en de Oversteek bij Nijmegen, het bombardement op Huissen en de onderwaterzetting van de Betuwe worden kort en bondig belicht.



Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Slag om Arnhem maar niet houden van uitgebreide historische verhandelingen is dit album een verademing. Het is een makkelijk lezend en dynamisch getekend stukje geschiedenis.



Het luxe stripboek is verschenen bij uitgeverij PelikaanPers en bevat:



* de drie oorspronkelijke delen van tekenaar Hennie Vaessen. Opnieuw uitgegeven, bewerkt en verfraaid.* 21 extra pagina’s over wat er aan de slag vooraf ging in Arnhem, De Betuwe, de bevrijding, en de Oversteek bij Nijmegen.* 156 pagina’s, full-colour, hardcover.



Speciaal voor de herdenkingsmaand is in Oosterbeek een Airborne stripverhaalroute uitgezet. In etalages van de winkels hangen posters met pagina’s uit het boek. Verder toont Rozet in September veel werk van Hennie Vaessen in het kader van de tentoonstelling “Op weg naar vrijheid”. In beeldflitsen uit verschillende strips wordt het verhaal van de Slag om Arnhem verteld.



Vaessen signeert het album op 8 september bij boekhandel Hijman Ongerijmd en op 14 september bij Stripboekhandel De Noorman in Arnhem.



