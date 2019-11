ZTE en China Mobile winnen de award voor Best Industry Solution van ICT tijdens PT Expo China 2019

SHENZHEN, China, 1 november 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote, internationale provider van telecommunicatie en oplossingen voor consumententechnologie voor mobiel internet, en de China Mobile-vestiging in Guangdong hebben tijdens de PT Expo China 2019 de award voor Best Industry Solution van ICT gewonnen vanwege de ZTE-oplossing Common Edge.



De China Mobile-vestiging in Guangdong en ZTE hebben samen op basis het ZTE Common Edge-platform MEC-edge-computingservices getest met een pre-commerciële verificatie van de scenario's voor SA-netwerken, constructiemodus, edgeservice-applicatie en de samenwerkingsmodus met externe partijen.



De ZTE-oplossing Common Edge biedt geconvergeerde toegang tot draadloze en vaste netwerken, wat meerdere systemen zoals 4G, 5G en WiFi ondersteunt en daarmee een uniform vast en mobiel convergentieplatform.



Bovendien ondersteunt deze oplossing cloudgebaseerde implementatie en uniforme O&M. Geïntegreerde MEC, edge MEC en centrale cloud worden op dezelfde basis geïmplementeerd in een distributiemodus. De dual-core (OpenStack+K8S) driving-functie biedt efficiënte, flexibele en soepele rekenkracht met uniforme edge-cloudweergave en verbeterde beheerefficiëntie. De oplossing implementeert dynamische follow-up-serviceflows en intelligente optimalisatie van kracht op basis van AI-engines, cloud-edge-samenwerking en edge-to-edge-samenwerking. Door middel van samengevoegd beheer en niet-gemonitorde lokale O&M, vermindert deze oplossing de kosten voor O&M drastisch.



Daarnaast bevat deze oplossing geïntegreerde hardware in apparatuurruimte van de site, zoals IT BBU V9200 en TITAN C600, voor zero-site- en close-to-user-implementatie. Dankzij bekabeling op de voorzijde is het eenvoudig om E5410/E5430-services met kort chassis te onderhouden in de edge-apparatuurruimte en is deze compatibel met gangbare acceleratiehardware (GPU/FPGA/SmartNIC), voor ondersteuning van AI, beeld- en videobewerking.



De ZTE-oplossing Common Edge revolutioneert de traditionele closed-telecomnetwerkarchitectuur en stelt de edge-netwerkinfrastructuur, hardware-acceleratiecapaciteit, edge-netwerkshunting-capaciteit en draadloos-netwerkperceptiecapaciteit beschikbaar aan externe applicaties wat verschillende industrieën helpt een voor iedereen gunstig 5G-ecosysteem op te zetten.



De ZTE-oplossing Common Edge wordt al algemeen ingezet in industriële productie, smart grids, Internet of Vehicle, entertainment en media, openbare veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, financiële sector en landbouwsector. Het is gericht op industriële applicaties: beschikbaar stellen van draadloze netwerkcapaciteit, big video, Internet of Vehicles, intelligente productie en stroomvoorziening. Tot nu toe heeft ZTE middels deze oplossing uitvoerige samenwerking uitgevoerd en tests uitgevoerd met meer dan 100 strategische partners en meer dan 200 zakelijke gebruikers om de penetratie van 5G in verschillende industrieën te versnellen.



ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische oplossingen voor consumenten, telefonieproviders, bedrijven en klanten in het publieke domein. Onderdeel van de strategie van ZTE is het streven klanten te voorzien van geïntegreerde end-to-end innovaties die uitmuntendheid en waarden bieden naarmate de telecommunicatie en IT-sectoren bijeenkomen. ZTE is beursgenoteerd in Hongkong en Shenzhen (H-aandeelstockcode: 0763.HK/A-aandeelstockcode: 000063.SZ), ZTE verkoopt zijn producten en services in meer dan 160 landen.



Tot nu toe heeft ZTE 35 commerciële 5G-contracten gekregen op belangrijke markten zoals Europa, Azië en Stille Oceaan, Midden-Oosten/Afrika (MEA). ZTE verbindt zich ertoe 10 procent van diens jaaromzet te investeren in onderzoek en ontwikkeling en vervult leidende rollen in internationale organisaties die de standaard stellen.



