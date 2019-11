Witkoff benoemt Bobby Baldwin tot vicevoorzitter van Witkoff en algemeen directeur van Drew Las Vegas

LAS VEGAS, 1 november 2019 /PRNewswire/ -- Witkoff heeft gerenommeerd gaming executive Bobby Baldwin benoemd tot vicevoorzitter van Witkoff en algemeen directeur van Drew Las Vegas, een 67 verdiepingen tellende resort en casino dat op de Las Vegas Strip wordt gebouwd. Baldwin zal zijn nieuwe rol onmiddellijk op zich nemen.



Deze samenwerking met een bijzonder gerespecteerde brancheleider toont de inzet van Witkoff voor het succes op lange termijn van Drew, dat de norm zal bepalen voor de volgende generatie Las Vegas-luxe en voor de bestemming in het algemeen. Met bijna 3.800 kamers introduceert het resort een unieke kijk op de Las Vegas-ervaring, met een zeer modern casino, een innovatieve collectie restaurants, winkels en zwembaden, bruisende uitgaansgelegenheden en een baanbrekend spa- en wellnessaanbod.



In zijn bijkomende rol als vicevoorzitter van Witkoff zal Baldwin voor leiderschap en inzicht zorgen inzake projecten buiten Las Vegas die van cruciaal belang zijn voor de langetermijngroeistrategie van het bedrijf.



"Terwijl wij de laatste voorbereidingen voor de bouw maakten, hadden wij een unieke kans om samen te werken met een transformerende leider die ongeëvenaarde ervaring heeft", aldus Steven Witkoff, voorzitter en algemeen directeur van Witkoff. "Bobby ziet hoe ver het project is gevorderd en steunt onze visie en strategie. Hij stond aan het roer van vele vooraanstaande resorts in Las Vegas, waaronder Mirage, Bellagio en CityCenter. Gezien Bobby's reputatie en ervaring in de branche, zijn wij ervan overtuigd dat hij de ideale persoon is om dit project succesvol te lanceren en te helpen de strategie binnen de gehele Witkoff-onderneming aan te sturen."



Baldwin zegt: "Ik ben verheugd om deel uit te maken van de Witkoff-organisatie en het team van Drew Las Vegas. Gezien Witkoff's bewezen staat van dienst op het gebied van mondiale vastgoedontwikkeling, -financiering en -operaties is dit het ideale moment, vooral in combinatie met de lancering van het Drew-resort."



Baldwin heeft een ongeëvenaarde ervaring in Las Vegas en staat alom bekend om het behalen van sterke financiële resultaten. Voordat hij vicevoorzitter van Witkoff en algemeen directeur van Drew werd, was Baldwin tevoren directeur klantontwikkeling bij MGM Resorts International en voorzitter en algemeen directeur van CityCenter, een project ter waarde van ongeveer $9,2 miljard.



OVER WITKOFF Witkoff is een verticaal geïntegreerd vastgoedbedrijf dat voor inventief denken zorgt in ieder project in onze portefeuille. Op basis van de combinatie van een oog voor originaliteit, een operatiegerichte aanpak en 30 jaar ervaring, creëert Witkoff unieke ervaringen, bloeiende bedrijven en ongelooflijke rendementen. Witkoff neemt deel aan alle onderdelen van de levenscyclus van onroerend goed, van het identificeren van deals en conceptontwikkeling tot financiering, bouw en operaties. De onderneming tracht activa te verkrijgen die voor toegevoegde waarde zorgen en onvervangbare locaties op markten met hoge toegangsdrempels en gediversifieerde krachten die de vraag aandrijven. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf een diverse portefeuille met hotels, woningen, commerciële gebouwen en operationele bedrijven, evenals grond voor toekomstige projecten.



OVER DREW LAS VEGAS Drew Las Vegas, een 67 verdiepingen tellende resort en casino dat in het tweede kwartaal van 2022 de deuren zal openen, zal reizigers laten kennismaken met een onderscheidend nieuw merk van gastvrijheid. Geïnspireerd door zijn locatie in de Mojave-woestijn, zal Drew binnen- en buitenervaringen samenvoegen om een authentiek gevoel van plaats-eigenheid te creëren. Tegelijkertijd reikt Drew verder dan de woestijn, naar wereldwijde culturele invloeden om unieke, inspirerende ervaringen te creëren. Gelegen aan de noordelijke kant van de Strip op 2777 Las Vegas Boulevard South, zal Drew Las Vegas ongeveer 3.800 kamers en suites hebben en drie aparte hotelervaringen bieden: The Reserve by Drew, Marriott International's EDITION en JW Marriott. Ook zal Drew meer dan 550.000 vierkante meter aan conventieruimte bieden en een verbinding hebben met de uitbreiding van het Las Vegas Convention Center via een voetgangersbrug. Het resort zal beschikken over een innovatieve collectie restaurants, winkels en zwembaden, levendige uitgaansgelegenheden en baanbrekende spa- en wellnessmogelijkheden.



