Dispersive Networks stelt Christopher Swan aan als Chief Revenue Officer

ALPHARETTA, Georgia, 1 november 2018 /PRNewswire/ -- Dispersive Networks, een toonaangevende leverancier van programmeerbare netwerken voor missiekritische oplossingen, kondigde vandaag de aanstelling aan van Christopher Swan als Chief Revenue Officer.



https://mma.prnewswire.com/media/754457/Dispersive_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/754457/Dispersive_Logo.jpg ]



Deze aanstelling markeert een nieuwe groeifase voor Dispersive Networks, waarbij het antwoord geeft op de groeiende vraag naar ultraveilige, ultrabetrouwbare en sterk presterende, door software gedefinieerde producten voor missiekritische verticale aspecten, waaronder, energie, financiering, overheid, transport, gezondheidszorg en andere zaken waarbij traditionele SD-WAN niet toereikend is. In deze rol zal Swan de markgerichte teams aansturen, waarbij zij de oplossing van Dispersive positioneren voor een wereldwijde aanname.



Swan is een vernieuwende leider met een bewezen staat van dienst voor het opzetten en begeleiden van bedrijven naar de markt en exits van meer dan $2 miljard. Recentelijk was Swan general manager bij de Ensemble-divisie van ADVA, voor het aandrijven van de marktadoptie van door software gedefinieerde dienstverlening op de rand van de cloud. Swan is gespecialiseerd in oplossingen voor virtuele bedrijven en universele oplossingen voor apparatuur op het terrein van de klant, en heeft het Harmony Ecosystem opgericht, dat een van de meest uitgebreide NFV-bibliotheken in de branche host.



"Het ultraveilige programmeerbare netwerk van Dispersive wint algemeen aan terrein in de markten voor leveranciers, bedrijven en in missiekritieke markten", zei Edward Wood, President en CEO van Dispersive Networks. "De gedrevenheid en ervaring van Chris helpen ons sterker in deze markten te groeien, terwijl wij ook onze voetafdruk in IoT en 5G vergroten."



Voorafgaand aan ADVA zette Swan zijn vaardigheden in bij verkoop, marketing en dienstverlening in leidinggevende posities bij netwerken, internetbeveiliging, fulfilment- en servicegarantiebedrijven, waaronder Overture Networks, The Boeing Company, Narus, Spirent en Verizon. Swan heeft een Bachelor of Science in Accounting en Finance van Viriginia Tech.



De unieke, splitsessie, meervoudige netwerktechnieken van Dispersive zorgen voor de veiligste aanpak voor WAN-netwerken en IoT-communicatie", zei Swan. "Onze software is in de voorste linies ingevoerd met geweldige klanten in de overheid en kritieke infrastructuur. Ieder bedrijf dat communicatie wil beveiligen en verbeteren, van datacentra tot filialen en apparaten, kan profiteren van een Dispersive(TM) Virtualized Network. Ik kijk ernaar uit ons bedrijf te vergroten en onze klanten te helpen enorm veel voordeel te behalen."



Over Dispersive Networks



Dispersive Networks zorgt voor ultraveilige programmeerbare netwerken voor missiekritieke oplossingen. Haar radicaal andere aanpak van netwerken zorgt voor een nieuw niveau aan veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Het bedrijf biedt 100% op software gebaseerde, programmeerbare netwerking waarmee een basis wordt geleverd voor innovatie en transformatie in het verticale aanbod van de branche.



Het Dispersive(TM) Virtualized Network is geïnspireerd door bewezen draadloze radiotechnieken, en zorgt voor een dynamische splitsing van IP-verkeer op sessieniveau bij randapparatuur in kleinere, onafhankelijke en individueel versleutelde pakketstromen. Het stelt onze partners in staat om veilig digitale bedrijven, producten en technologieën volledig te verbinden, over verschillende netwerkinfrastructuren, waaronder het publieke internet. De bewezen technologie van Dispersive Networks beveiligt en versnelt de verbonden wereld.



Ga voor meer informatie naar www.dispersivenetworks.com [http://www.dispersivenetworks.com/]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/754457/Dispersive_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/754457/Dispersive_Logo.jpg]



CONTACT: Josh Henderson, Ilex Content Strategies, +44 124 385 0032, josh@ilexcontent.com



Web site: https://www.dispersivetechnologies.com/ https://dispersivenetworks.com/