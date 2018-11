Prisma Analytics kondigt zijn "Global FinTech Start-up of the Year" onderscheiding aan

DUBAI, VAE, November 1, 2018 /PRNewswire/ --



Prisma Analytics GmbH is verheugd om zijn FinX "Global FinTech Start-up of the Year" onderscheiding, zoals deze door Fintech Galaxy genoemd wordt, aan te mogen kondigen. De onderscheiding is het enige fintech digitale crowdsourcingplatform in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika). De aankondiging vond gisteren, 31 oktober 2018, plaats tijdens de prijsuitreiking in Dubai.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778106/FinX_Awards_2018.jpg )



De juryleden van FinTech Galaxy, een raad bestaande uit twaalf experts uit de financiële technologiesector, erkende het ontwrichtende potentieel van Prisma's C+8 Technology(TM) voor de financiële sector, gezien het vermogen om verschillende kansen in toekomstige gebeurtenissen te analyseren.



C+8 is een data-import en transformatie-engine waarmee gegevens zichzelf volledig kunnen organiseren door middel van een complex proces van data-atomisering en systemische associatie met de causaliteit van gebeurtenissen. Het parseren, associëren en porteren van elk afzonderlijk gegevensobject dat is vastgelegd in Schloers Quantum Relations Machine(TM) (QRM), bouwt mee aan de centrale database en funderingstechniek waarmee C+8 tegelijkertijd duizenden gecentraliseerde applicaties zal aansturen, variërend van krachtige analysesystemen tot zakelijke dienstverlening, online consumentensoftware, en games. Alle processen vinden plaats zonder menselijke tussenkomst, zodat er voor gezorgd wordt dat de vooringenomenheid van de mens geen invloed heeft op de gegevensinterpretatie en analyseresultaten van C+8.



Tegelijkertijd en als bewijs van deze claims, brengt Prisma zijn eerste analytische toepassing onder de naam Decision Point(TM) uit. Deze toepassing wordt gehost op het wereldwijde Refinitiv Eikon-platform (momenteel nog steeds bekend als Thomson Reuters Eikon).



Hardy F. Schloer, oprichter en COO van Prisma, en uitvinder van C+8 , zei: "Deze FinX-onderscheiding is ongelooflijk en is een eerste validatie van wat we de afgelopen paar jaar met onze inspanningen hebben bereikt. Ik wil heel graag FinTech Galaxy bedanken voor hun inzet om fintech-innovatie in de MENA-regio te ondersteunen." Wat betreft Prisma's C+8 Technology(TM) en de implicaties ervan voor de bredere wereldwijde markt, merkte de heer Schloer op:



"Als we onze technologie op de juiste manier positioneren, dan zal C+8 de loop van de menselijke evolutie veranderen omdat we zowel de barrières hebben weggenomen die verband houden met ongestructureerde gegevens, alsmede de oceanen met waardeloze gegevens die er nog steeds bestaan. Maar als dat eenmaal is opgelost, dan zal het van onschatbare waarde zijn voor de wereldeconomie en zal het een exponentiële voortgang bieden in de uitbreiding van menselijke kennis."



Namens FinTech Galaxy zei CEO Mirna Sleiman, "We verwelkomen Prisma en zijn opmerkelijke technologie in de MENA-regio. Hun erkenning door onze jury is welverdiend, ondanks de aanwezigheid van andere uitstekende producten met een verscheidenheid aan innovaties die voor de prijs genomineerd waren. We zijn erg verheugd om te kunnen zien dat fintech grote voortgang boekt in de MENA-regio en we zijn hier om zowel de financiële inclusie als de groei van de economische ontwikkeling van onze regio te ondersteunen."



Neem voor meer informatie over Prisma Analytics en zijn producten contact op met info@prisma-analytics.com.



CONTACT: +34-935-992701