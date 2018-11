Booking Booster 3.0: Booking.com benadrukt de belangrijkste aandachtsgebieden voor startups in duurzaam toerisme

AMSTERDAM, November 1, 2018 /PRNewswire/ --



Vandaag opent de inschrijving voor de derde editie van Booking Booster, een jaarlijks



'accelerator'-programma voor startups in duurzaam toerisme



Vandaag kondigt Booking.com de inschrijving voor de derde Booking Booster aan, een jaarlijks 'accelerator'-programma voor startups in duurzaam toerisme. Startups over de hele wereld die aan technologische oplossingen werken om uitdagingen - op meerdere vlakken - rondom duurzaam reizen op te lossen, worden door Booking.com aangemoedigd om steun aan te vragen uit zijn fonds van 2 miljoen euro.



"Nu we het derde jaar van het programma ingaan, zijn we steeds meer onder de indruk van de geweldige ondernemersgeest van de startups die zich aanmelden voor Booking Booster, en van de inspirerende innovaties die ze ontwikkelen om toerisme te spreiden, nieuwe economische kansen die ze voor vrouwen creëren, de bevordering van de inclusieve groei voor gemeenschappen met onvoldoende middelen, en de ontwikkeling van geavanceerde technische oplossingen die helpen om bestemmingen in alle uithoeken van de wereld gelukkig en gezond te houden," aldus Gillian Tans, directeur en CEO van Booking.com. "We geloven oprecht in de kracht van technologie om te transformeren hoe we allemaal de wereld ten goede kunnen ervaren, en kijken ernaar uit om de volgende groep changemakers te ondersteunen die een blijvende, duurzame impact willen hebben op de reisindustrie."



Startups van over de hele wereld kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het Booking Booster-programma 2019: de inschrijving sluit op 2 december 2018. Geïnteresseerde startups kunnen voor meer informatie de sectie Booking Booster [https://booster.bookingcares.com/booster-2019-about ] op de website van Booking Cares bezoeken.



Het volledige bericht en beeldmateriaal in hoge resolutie is de vinden op Booking.com Newsroom Nederland [https://news.booking.com/nl ].



Neem voor vragen contact op met Edelman: bram.vanginneken@edelman.com



CONTACT: +31-(0)20-3010-980