Nordic neemt Tasman Global over

Gezondheidszorgadviesbureau breidt zijn bereik uit naar Europa en Azië



MADISON, Wisconsin, 1 okt. 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigde Nordic [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=4087962652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D190442524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D2969078062%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nordicwi.com%25252F%2526a%253DNordic%26a%3DNordic&a=Nordic], een hoog aangeschreven zorgadviesbureau, de overname aan van Tasman Global [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=4015537066&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D3786425577%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D1279205690%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.tasmanglobal.com%25252F%2526a%253DTasman%252BGlobal%26a%3DTasman%2BGlobal&a=Tasman+Global], een in Nederland gevestigd gezondheids-IT-adviesbureau met kantoren verspreid over heel Europa en Azië. Als onderdeel van Nordic zal Tasman onder zijn eigen merknaam blijven werken.



https://mma.prnewswire.com/media/1295374/Nordic_Consulting_Family.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1295374/Nordic_Consulting_Family.jpg]



"Nordic is vereerd Tasman te mogen verwelkomen in onze familie van bedrijven," zei Nordic CEO Jim Costanzo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=3591961085&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D1141669357%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D1033133598%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nordicwi.com%25252Fabout%25252Four-team%2526a%253DJim%252BCostanzo%26a%3DJim%2BCostanzo&a=Jim+Costanzo]. "Deze overname past binnen onze strategie van aanhoudende wereldwijde groei en diversificatie. De toevoeging van Tasmans indrukwekkende expertise inzake gezondheids-IT stelt ons in staat ons bereik uit te breiden en oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar zorgorganisaties in Europa en Azië mee geconfronteerd worden"



"We zijn bij Tasman bijzonder verheugd over onze toetreding tot Nordic, een marktleider die we al lang respecteren voor zijn uitmuntende klantenondersteuning en innovatieve serviceaanbod," aldus Adrienne Flatland [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=1955182713&u=https%3A%2F%2Fwww.tasmanglobal.com%2Fteam&a=Adrienne+Flatland], oprichtster en CEO van Tasman. "We delen de passie van Nordic voor het transformeren van de gezondheidszorg. Als onderdeel van Nordic kijken we ernaar uit de beste ondersteuning te blijven bieden aan de zorgstelsels waar we voor werken, ongeacht hun progressie op het vlak van EHR"



Tasman, dat Flatland in 2015 heeft opgericht en zal blijven leiden, is gespecialiseerd in EPD-advies, waaronder implementatieondersteuning, optimalisering, applicatiebeheer service, evenals strategic advisory consulting en projectmanagement. Dit aanbod sluit aan bij Nordics portfolio van consultancy-oplossingen, die, in combinatie met zijn Canadese entiteit, Healthtech, worden aangeboden aan klanten in heel Noord-Amerika. De gecombineerde entiteit zal nu werken voor bijna 300 gezondheidszorgorganisaties wereldwijd.



Zowel Healthtech als Tasman hebben ervaring in het werken met publieke gezondheidszorgorganisaties in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europa. Nordic zal deze expertise benutten om klanten die in vergelijkbare omstandigheden opereren te helpen bij het verbeteren van de gezondheidszorg d.m.v. technologie.



Tasman is de derde overname van Nordic in enkele jaren tijd. Naast de overname van Healthtech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=3287817671&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D1351363365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D363234373%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.healthtech.ca%25252F%2526a%253DHealthtech%26a%3DHealthtech&a=Healthtech] in 2019, Canada's toonaangevende strategische adviesbureau inzake gezondheidszorg-IT, geleid door Terri LeFort [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=894436613&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D3017590424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D3882341294%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.healthtech.ca%25252Fabout%25252Four-team%2526a%253DTerri%252BLeFort%26a%3DTerri%2BLeFort&a=Terri+LeFort], nam Nordic de Revenue Cycle Transformation-praktijk van De Claro Groep [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=1677532330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D2712100364%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D175623639%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.theclarogroup.com%25252F%2526a%253DThe%252BClaro%252BGroup%26a%3DDe%2BClaro%2BGroep&a=De+Claro+Groep] over in 2018, als aanvulling bij Nordics aanbod met robuuste revenue cycle-oplossingen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=708831760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D2387606582%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D2808075394%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nordicwi.com%25252Fservices%25252Fstrategic-initiatives%25252Frevenue-cycle-transformation%2526a%253Drevenue%252Bcycle%252Bsolutions%26a%3Drevenue%2Bcycle-oplossingen&a=revenue+cycle-oplossingen] voor zijn klanten in de gezondheidszorg.



Over Nordic Consulting Nordic is een hoog aangeschreven gezondheidszorgadviesbureau dat organisaties helpt sterker te worden en betere patiëntresultaten te boeken. Het biedt gezondheids-IT-personeel, adviesdiensten en beheer service, om zijn klanten vlot van strategie tot uitvoering te geleiden. Opgericht in 2010 als een EPD-personeelsuitbreidingsbedrijf, werden Nordics oplossingen in de loop der tijd uitgebreid om klanten te helpen bij het aangaan van hun groeiende zorggerelateerde uitdagingen. Momenteel vormen Nordic en zijn familie van zorgadviesbedrijven, samen met Healthtech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=3287817671&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D1351363365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D363234373%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.healthtech.ca%25252F%2526a%253DHealthtech%26a%3DHealthtech&a=Healthtech] enTasman Global [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=4015537066&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D3786425577%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D1279205690%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.tasmanglobal.com%25252F%2526a%253DTasman%252BGlobal%26a%3DTasman%2BGlobal&a=Tasman+Global], partnerships met bijna 300 klanten over de hele wereld, om hen te helpen de zorgkwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen. Meer informatie kunt u vinden op nordicwi.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=1834129739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2935463-1%26h%3D2522048897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2935463-1%2526h%253D3061187461%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nordicwi.com%25252F%2526a%253Dnordicwi.com%26a%3Dnordicwi.com&a=nordicwi.com].



Perscontact: Michelle Lichte, EVP, Client Partnerships | +1-608-268-6900 | michelle.lichte@nordicwi.com [mailto:michelle.lichte@nordicwi.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1295374/Nordic_Consulting_Family.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2935463-1&h=1621940230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2935463-1%26h%3D1592693998%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1295374%252FNordic_Consulting_Family.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1295374%252FNordic_Consulting_Family.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1295374%2FNordic_Consulting_Family.jpg]



Web site: www.nordicwi.com/