Enerkem benoemt Peter J. Nieuwenhuizen als vicevoorzitter, Technology Strategy & Deployment

MONTREAL, 1 oktober 2019 /CNW/ - Enerkem Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2596333-1&h=2318834388&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2596333-1%26h%3D3520278944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenerkem.com%252F%26a%3DEnerkem%25C2%25A0Inc.%252C&a=Enerkem+Inc.], een wereldleider op het gebied van de productie van afval-tot-biobrandstoffen en chemicaliën, heeft vandaag aangekondigd dat Peter J. Nieuwenhuizen zich bij zijn leiderschapsteam heeft aangesloten als vicevoorzitter, Technology Strategy & Deployment.



Het bedrijf heeft deze nieuwe functie binnen zijn leiderschapsteam gecreëerd om leiding te geven aan de ontwikkeling en innovatie van de Enerkem-technologie en de versnelling van de impact van het bedrijf op wereldwijde schaal.



"Peter is een doorgewinterde leider met meer dan 25 jaar internationale ervaring in de chemische industrie", aldus Dominique Boies, algemeen directeur en financieel directeur van Enerkem. "Wij zijn blij hem te mogen verwelkomen bij het ontwikkelen van duurzame afvalbeheerprocessen, evenals de biobrandstoffen en groene chemicaliën van de toekomst."



Gedurende zijn loopbaan bekleedde de heer Nieuwenhuizen vooraanstaande functies op het gebied van strategie, verkoop en marketing, het beheer van de toeleveringsketen, en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voordat hij bij Enerkem kwam werken, bekleedde hij de functie van directeur technologie en directeur duurzaamheid bij AkzoNobel Specialty Chemicals. AkzoNobel, nu Nouryon, en Enerkem zijn momenteel partners in Europa's eerste geavanceerde afval-tot-chemicaliën faciliteit in Rotterdam [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2596333-1&h=2192263080&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2596333-1%26h%3D493377734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fenerkem.com%252Fnewsroom%252F%253Fcommunique_id%253D122566%26a%3DEurope%2527s%2Bfirst%2Badvanced%2Bwaste-to-chemicals%2Bfacility%2Bin%2BRotterdam&a=Europa%27s+eerste+geavanceerde+afval-tot-chemicali%C3%ABn+faciliteit+in+Rotterdam], Nederland. Naast zijn functie in AkzoNobel was hij mondiaal marketingdirecteur bij Supresta LLC, een bedrijf dat gespecialiseerd is in brandvertragende technologieën en chemicaliën, en consultant voor de afdeling chemie en energie bij Arthur D. Little, waar zijn passie voor circulaire en biogebaseerde chemie begon.



"Ik ben zeer blij om op dit moment bij Enerkem te komen werken en bij te dragen aan de ontwikkeling van zijn technologie als een belangrijk concurrentievoordeel in de circulaire economie", zei Peter J. Nieuwenhuizen, vicevoorzitter, Technology Strategy & Deployment. "De technologie van Enerkem is al vele jaren in ontwikkeling en nu staan alle lichten op groen om de technologie van het bedrijf in te zetten om enkele van 's werelds meest dringende milieuproblemen op te lossen, met inbegrip van een mogelijke oplossing voor plastic afval."



Over Enerkem



Enerkem produceert geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën uit afval. Met zijn ontwrichtende gepatenteerde technologie zet het bedrijf niet-recycleerbaar, niet-composteerbaar stedelijk vast afval om in methanol, ethanol en andere veelgebruikte chemicaliën. Het hoofdkantoor van Enerkem bevindt zich in Montreal (QC), Canada en het bedrijf beschikt over een volledige commerciële faciliteit in Alberta en een innovatiecentrum in Québec. De installaties van Enerkem zijn gebouwd als geprefabriceerde systemen op basis van de modulaire productie-infrastructuur van het bedrijf die wereldwijd kan worden ingezet. De technologie van Enerkem is een uitstekend voorbeeld van hoe een echte circulaire economie kan worden bereikt door de energiemix te diversifiëren en alledaagse producten groener te maken en tegelijkertijd een slim, duurzaam alternatief te bieden voor stortplaatsen en verbranding.



