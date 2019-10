Nieuwe mondiale CEO en voorzitter benoemd bij TmaxSoft

TmaxSoft benoemt Kv Suresh als mondiale CEO



GYEONGGI-DO, Zuid-Korea, 1 oktober 2019 /PRNewSwire/ -- TmaxSoft, een wereldwijde software-innovator die mainframe rehosting-, RDBMS- en middleware-oplossingen biedt om bedrijven te helpen bij het benutten van kritieke gegevens, heeft vandaag aangekondigd dat Kv Suresh is benoemd als mondiale CEO en voorzitter. In deze rol zal hij bij TmaxSoft de strategie opstellen en uitvoeren op het gebied van verkoop, dienstverlening en bedrijfsactiviteiten. Voordien was Kv Suresh mondiaal directeur van Enterprise Application Services and Modernization bij Wipro Limited.



Bestuursvoorzitter en oprichter Daeyeon Park zei het volgende over deze benoeming: "Wij zijn verheugd dat Kv Suresh bij ons komt, want hij brengt een schat aan vaardigheden betreffende leiderschap, mensen, technologie en zakelijke activiteit om TmaxSoft te helpen zijn productleiderschap verder uit te breiden in de wereldwijde markten. Ik ben ervan overtuigd dat we de beste leider in de industrie hebben gekozen om de groei en het marktleiderschap van TmaxSoft in het cloudtijdperk aan te sturen."



"Het is voor mij een eer deel uit te maken van de TmaxSoft-familie, die bekwaam wordt aangestuurd door de visie van Professor Park. Als nieuwe mondiale CEO en voorzitter ben ik enthousiast om samen te werken met onze raad van bestuur, ons leiderschapsteam en onze uitzonderlijke medewerkers om samen het bedrijf vooruit te helpen en meer succes te realiseren," aldus Kv Suresh.



Met zijn meer dan 25 jaar ervaring in de industrie is Kv Suresh een bewezen leider met een sterke staat van dienst en een internationale reputatie in alle bedrijfssectoren. Voorafgaand aan zijn meest recente functie bij Wipro Limited vervulde hij leidinggevende functies bij Accenture, Tata Consultancy Services (TCS) en Hexaware waar zijn verantwoordelijkheden uiteenliepen van het beheren van strategieën tot zakelijke ontwikkeling, verkoop en bedrijfsactiviteiten.



TmaxSoft [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2596217-1&h=743309003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2596217-1%26h%3D3119742232%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tmaxsoft.com%252F%26a%3DTmaxSoft&a=TmaxSoft] is een wereldwijde software-innovator gericht op cloud-, infrastructuur- en legacy-modernisering, met oplossingen die aan CIO's haalbare alternatieven bieden om hun wereldwijde IT-centra te ondersteunen en concurrentievoordeel te stimuleren. TmaxSoft is opgericht in 1997 in Korea en heeft vandaag meer dan 1.000 medewerkers in 20 strategische centra over de hele wereld. Bezoek www.tmaxsoft.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2596217-1&h=2925754706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2596217-1%26h%3D3764710290%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tmaxsoft.com%252F%26a%3Dwww.tmaxsoft.com&a=www.tmaxsoft.com] voor meer informatie.



