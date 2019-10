Mindtree geëerd met de Moeder Theresa-onderscheiding

Erkend voor haar toonaangevende praktijken in het aandrijven van maatschappelijke impact



BANGALORE, India, 1 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [https://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, is onderscheiden met de prestigieuze Moeder Theresa-award voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als erkenning voor haar inspanningen de mensheid te verheffen door middel van ondernemen. Het Loyola Institute of Business Administration (LIBA) overhandigde Mindtree de onderscheiding in Chennai.



Mindtree is een leider geweest in het beste uit de mens halen door verschillende filantropische initiatieven die zijn gericht op teruggeven en het tot stand brengen van een cultuur van #WeesDeGeveR ('#BeTheGiveR'). Tijdens de Moeder Theresa Awards 2018 werd Mindtree erkend voor haar innovatieve sociale campagnes in maatschappelijk verantwoord ondernemen op de Indiase zakelijke markt.



De jury beoordeelde de inzendingen op basis van enkele parameters, waaronder de impact op mensen, milieu en duurzaamheid, innovatie, ethisch handelen, sociaal bewustzijn, activiteiten buiten plicht en verwachtingen om, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Organisaties zijn beoordeeld naar de mate waarin bovenstaande categorieën integraal deel uitmaken van hun bedrijfsmissie.



"We zijn zeer vereerd en nederig gestemd met de ontvangst van de Moeder Theresa-onderscheiding," aldus Paneesh Rao, Chief People Officer van Mindtree. "Bij Mindtree leggen we verantwoording af aan de samenleving waarin we leven en we geloven dat we een verschil kunnen maken door te geven. Deze erkenning inspireert ons om door te gaan met onze inspanningen om de wereld te verbeteren."



Enkele van de belangrijkste MVO-initiatieven zijn:





-- Samruddhi Abhiyan:In lijn met de visionair Swacch Bharat Abhiyan, in de

geest van het koesteren van gezonde concurrentie. Samruddhi Abhiyan

wilde een positieve impact realiseren voor de duizenden schoolgaande

kinderen in Kanakapura Taluk in Karnataka. Gedurende 6 maanden betrok

het programma 161 scholen, 14.700 kinderen en 36 dorpen uit heel

Kanakapura Taluk bij zaken als netheid, sport, culturele activiteiten en

verbetering van de algehele onderwijsstandaard. Met 25 als winnaar

aangewezen modelscholen gaat de overheid van Karnataka dit nu herhalen

in de hele staat.

-- Overdracht van ondersteunende technologie: Mindtree heeft Digital Nethra

for Eyes (DIGNIFY) gelanceerd, een op het besturingssysteem

Android(TM)-gebaseerde applicatie die geprinte tekst converteert naar

audioformaat. Op deze manier kunnen mensen met visuele beperking lezen

zonder braille of audiobooks. Een andere Android-applicatie die Mindtree

heeft ontwikkeld is de Visuele Interventiekit met Analyses voor Kinderen

met Speciale Behoeften ('Visual Intervention Kit with Analytics for

children with Special Needs' (VIKAS)). De app maakt gebruik van 10

samengestelde oefeningen verdeeld over 34 schermen om de

visueel-cerebrale vaardigheden van kinderen die lijden aan

visueel-cerebrale beperkingen te verbeteren. De app is

geconceptualiseerd door Aravind Oogziekenhuizen en ontwikkeld door

Mindtree.

De Moeder Theresa-onderscheiding voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, door LIBA in 1998 opgericht, wordt ieder jaar uitgereikt aan een onderneming die voortreffelijke inzet toont voor de idealen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De onderscheiding is bedoeld om een bedrijf dat veel meer heeft gedaan dan redelijkerwijs mag worden verwacht om het welzijn te bevorderen van arme en gemarginaliseerde groepen in de samenleving en daarnaast ook nog eens milieubewust is, op een voetstuk te plaatsen.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in meer dan 15 landen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



