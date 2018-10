Fenics Markets breidt afdeling productstrategie uit met David Coombs en Anthony Perrotta

LONDEN, 1 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Fenics Markets, een dochteronderneming van BGC Partners, Inc. ("BGC Partners", "BGC" of "het Bedrijf "), een toonaangevend mondiaal makelaarsbedrijf dat diensten verleent aan de financiële en vastgoedmarkten, heeft vandaag aangekondigd dat David Coombs bij het in Londen gevestigde bedrijf komt werken als mondiaal directeur van productstrategie, elektronische & hybride markten.





Voordien werkte David bij TP ICAP als commercieel directeur van e-markten sinds juli 2017 en daarvoor als uitvoerend directeur van rentevoetproducten bij CME en als renteswap trader bij UBS.



Bovendien komt Anthony Perrotta bij Fenics Markets werken als hoofd van de productstrategie in de VS, elektronische en hybride markten. In deze functie zal hij verslag uitbrengen bij David Coombs. Anthony, een denkleider op het gebied van markstructuur en elektronische handel, was voordien algemeen directeur bij TABB Group.



De heer Dean Berry, uitvoerend directeur en mondiaal directeur van elektronische & hybride markten, maakte de volgende opmerking: "Productstrategie is de commerciële aandrijver van de elektronische inkomstenverwerving. De indienstneming van David en Anthony bevestigt onze inzet om toptalent aan te werven en toekomstgerichte marktproducten te leveren aan onze klanten."



