SUITSUPPLY HEROPENT NEDERLANDSE WINKELS

Amsterdam, 8 april 2020 – Suitsupply heeft besloten haar 24 Nederlandse winkels te heropenen. Het modemerk sloot bijna een maand geleden als een van de eerste Nederlandse ketens haar winkels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alle Nederlandse winkels gaan vandaag weer open. Vanzelfsprekend worden er in de winkels strenge voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.



Suitsupply zal het aantal klanten op de winkelvloer sterk reguleren. Klanten worden daarom aangemoedigd om van tevoren een afspraak te maken, om te voorkomen dat ze moeten wachten tot ze naar binnen mogen. Een afspraak maken kan telefonisch of via de website van Suitsupply. Fokke de Jong, CEO van Suitsupply: “We hebben hier goed over gepraat met ons personeel en we hebben gekeken naar de ervaringen in onze buitenlandse vestigingen. Zo is er een aantal winkels in China weer open en daar zien we dat iedereen zich uitstekend houdt aan de social distancing en andere voorzorgsmaatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit in Nederland ook het geval zal zijn. Want hoe ernstig de huidige situatie ook is, we zijn ook van mening dat het leven door moet gaan.”



Zie ook: www.suitsupply.com



= EINDE PERSBERICHT =