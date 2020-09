Mindtree gaat samenwerkingsverband aan met Mölnlycke voor Enterprise applicatie- en Cloud-transformatietraject

Vijfjarig contract met het Zweedse bedrijf voor medische oplossingen om Mindtree's aanwezigheid in de Europese markt te versterken door middel van een versnelde SAP-run transformatie



WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 1 september 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een wereldwijd bedrijf voor technische dienstverlening en digitale transformatiediensten, kondigde vandaag aan dat het een samenwerkingsverband is aangegaan met Mölnlycke om ontwikkeling en onderhoud voor de SAP-applicatie te leveren, alsmede andere cloudactiviteiten. Mindtree zal Mölnlycke helpen om SAP op locatie te migreren naar Microsoft Azure en versneld naar een platformgeleid operationeel DevSecOps-model te gaan wat zal zorgen voor een snellere respons op zakelijke veranderingen, en betrouwbare IT-ondersteuning.



Mölnlycke is een toonaangevende leverancier van producten en oplossingen voor wondverzorging en chirurgie. Met deze overeenkomst zal Mölnlycke in staat zijn om op een flexibele, betrouwbare en veilige manier oplossingen te leveren ter ondersteuning van belangrijke zakelijke functies zodat nieuwe producten sneller op de markt kunnen worden gebracht en betere gebruikerservaringen kunnen worden gerealiseerd.



"Ons doel is altijd geweest om de zorgresultaten te verbeteren, en we erkennen het belang van digitale transformatie. En met die missie in gedachten verplaatsen we meer onderdelen van ons bedrijf naar de cloud " aldus Daniel Frick, VP, IT, Mölnlycke. "Het samenwerken met Mindtree is een van de onderdelen waarmee we ons bedrijf flexibeler kunnen maken, en sneller op nieuwe kansen kunnen inspelen."



Mindtree zal het SAP-landschap ondersteunen en exploiteren gedurende het proces van transformatie en IT-automatisering, en het zal daarbij gebruik maken van zijn platformgestuurde bedrijfsmodel. In het kader van de overeenkomst zal Mindtree ook het testproces automatiseren om snellere systeemreleases te kunnen garanderen.



"De zorgsector wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die voortdurend om innovatie vragen. Mölnlycke's werk met Mindtree zal de digitale transformatie van het bedrijf ondersteunen, gebaseerd SAP en DevSecOps in de cloud. Deze transformatie naar het platformgestuurde bedrijfsmodel zal ervoor zorgen dat de processen van Mölnlycke veilig blijven en zullen voldoen aan de branchevoorschriften," aldus Venu Lambu, President, Global Markets, Mindtree. "Dit partnerschap breidt tevens Mindtree's aanwezigheid in de Scandinavische regio uit en versterkt zijn positie op de Europese markt."



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf, die bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit samen te brengen om een concurrentievoordeel te behalen. Mindtree is in 1999 "digitaal geboren" en maakt nu onderdeel uit van de Larsen & Toubro Group. Mindtree past zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 290 opdrachten van zakelijke klanten om silo's af te breken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen We stellen IT in staat om snel in actie te komen, afgestemd op het tempo van de bedrijfsvoereing, waarbij gebruik gemaakt wordt van opkomende technologieën en de efficiëntie van continue levering zodat bedrijfsinnovatie aangespoord wordt We zijn actief in 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste plekken om te werken, wat elke dag waar te nemen is door onze winnende cultuur, samengesteld uit 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds'.



