Jaarlijkse Conferentie van de Centrale Bank van Peru: Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) stelt "soeverein activa-valutasysteem" voor

PARIJS en SHENZHEN, China, 1 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) uit Shenzhen werd uitgenodigd als adviseur op het gebied van soevereine valutatechnologieën voor "Een nieuw tijdperk van beleidsvorming voor opkomende economieën na de pandemie", de 12e jaarlijkse conferentie georganiseerd door de Centrale Bank van Peru (BCRP) en het Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) op 24 juli 2020.



De virtuele conferentie verwelkomde deelnemers van de Centrale Bank van Rusland, Pakistan, Costa Rica en Armenië, evenals het Latin American Currency Research Center, de International Finance Association en het Economic Research Institute van de Universiteit van Pennsylvania. De voorzitter van het RBWC, Marc Uzan, benadrukte de economische gevolgen van de coronaviruspandemie voor landen over de hele wereld. De aanwezige centrale banken deelden hun respectieve fiscale en monetaire beleidsbeslissingen in een poging om de economische gezondheid en productiviteit te herstellen, de financiële stabiliteit te handhaven en de weg te banen voor beleidsvorming na de pandemie.



Het voorstel van TCSA was dat de nationale economieën hun monetaire systemen moeten verbeteren door soevereine leningvaluta's te upgraden naar soevereine activavaluta's, ondersteund door uitgebreide gegevens en algoritmische analyses. Met behulp van deze innovatieve aanpak kunnen centrale banken de feitelijke eenmaking van fiscale, economische en monetaire gegevens bereiken. Voorts maakt deze eenmaking het ook mogelijk om een "beleidsbesluitcockpit" te creëren die rechtstreeks toezicht houdt op de economische, fiscale en valutasystemen van een land, waardoor overheidsfunctionarissen en politieke partijen een doeltreffend instrument krijgen om economisch beleid en sociale programma's te sturen. Met de "beleidsbesluitcockpit" kunnen centrale banken economisch beleid ontwerpen met behulp van betrouwbare blauwdrukken, solide bewijsmateriaal en realtime optimalisatie. Het instrument zal de doeltreffendheid en het reactievermogen van het monetair beleid tegen interne en externe schokken vergroten en tegelijkertijd de gerichte hervorming van de systemen voor economisch bestuur ondersteunen.



Het "Sovereign Asset Currency System" (soeverein activa-valutasysteem) van TCSA bestaat uit twee pakketopties: "elektronische betaling + AI-algoritmische motor + beleidsbesluitcockpit" of "digitale valuta + AI-algoritmische motor + beleidsbesluitcockpit". Beide systemen kunnen binnen 1 tot 3 jaar worden gebouwd op bestaande verkooppunten, mobiele betalingssystemen, online banksystemen of digitale valutaregelingen, waardoor wordt gezorgd voor een krachtige, risicovrije upgrade van bestaande betalingssystemen. Bovendien zal TCSA een uitgebreide technologieoverdracht van alle aangepaste software en hardware uitvoeren naar centrale bankpartners om absolute privacy en beveiliging van gegevens te waarborgen.



In augustus zal TCSA webinars organiseren met verschillende centrale banken om de implementatie van het "soeverein activa-valutasysteem" verder te bespreken.



CONTACT: Kathryn Ho, +86-13728956115