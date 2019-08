Adagio Medical behandelt eerste patiënt met persistente atriumfibrillatie met One Shot+(TM)-cryoablatiekatheter met enkel anatomische markers voo

LAGUNA HILLS, Californië, 1 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc., de ontwikkelaar van iCLAS(TM), het intelligente continue laesie-ablatiesysteem aan een uiterst lage temperatuur van het bedrijf voor de behandeling van hartritmestoornissen, heeft aangekondigd dat de eerste patiënt met PsAF met succes is behandeld met zijn nieuwe One Shot+(TM)-cryoablatiekatheter in een procedure die enkel gebruikmaakt van anatomische markers met een beperkt gebruik van fluorografische beeldvorming en die de noodzaak van elektromagnetische mapping elimineert. Deze nieuwe benadering is gericht op het vereenvoudigen van de ablatieprocedure voor de behandeling van patiënten met persistente en langdurige persistente AF tot het niveau dat zij binnen een korte en voorspelbare tijd kan worden voltooid zonder dat de effectiviteit en doeltreffendheid van de procedure in gevaar worden gebracht.



De anatomische benadering maakt gebruik van de One Shot+-katheter en vereist een enkele trans-septale punctie om de doelen in het linker atrium te bereiken. Dezelfde katheter wordt gebruikt voor navigatie, ablatie en validatie van de laesies. Voorafgaand aan de behandeling van de eerste patiënt met PsAF in het multicenter Europees klinisch onderzoek van Adagio, werden verschillende patiënten met PAF via nauwkeurige navigatie geablateerd enkel met behulp van anatomische markers. Voor de PAF-patiënten waren de behandelingen beperkt tot de isolatie van alle longaderen, terwijl voor de PsAF-patiënten andere delen van het linker atrium, zoals de achterwand, in de procedure werden opgenomen.



"Deze technologie en haar puur anatomische toepassing hebben bewezen zeer effectief en efficiënt te zijn bij de behandeling van paroxysmale AF, zoals blijkt uit de meer dan tien patiënten die tot dusver in ons ziekenhuis werden behandeld," aldus prof. Lucas Boersma, MD, PhD, FESC in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Nederland. "Ik ben erg blij om te zien dat dit nu wordt uitgebreid naar de patiënten met PsAF voor wie de behandelingsopties veel beperkter zijn in vergelijking met paroxysmale AF. Ik denk dat dit een diepe impact kan hebben op niet alleen de uitkomst van de behandeling, maar tevens op de eenvoud en de algehele proceduretijd."



"Ik ben enthousiast over mijn eerste ervaring in de behandeling van persistente AF met deze nieuwe aanpak," zegt Tom De Potter, MD, FEHRA, Associate Director, Hartcentrum, Cardiologie, Afdeling Elektrofysiologie van het OLV Ziekenhuis in Aalst, België. "Gelet op het vermogen van deze katheter om lange en aaneengesloten laesies te vormen, is de extra tijd om niet-PVI-doelen te behandelen slechts een paar minuten en wordt de totale procedureduur niet langer. Gezien de indrukwekkende resultaten bij de behandeling van PsAF met de Adagio-technologie wanneer 'traditionele' navigatiemethoden worden gebruikt, zoals we al in meer dan 50 gevallen hebben aangetoond, verwacht ik dat de nieuwe anatomische benadering even doeltreffend en aanzienlijk sneller zal zijn. Het gebruiken van de anatomische benadering voor navigatie in combinatie met 3D-rotatie-angiografie was zeer ongecompliceerd. Ik denk dat een typische PsAF-procedure met deze aanpak niet langer zal duren dan 60-90 minuten, zelfs wanneer volledige Cox-Maze laesie sets worden gebruikt. Dat dit mogelijk is zonder een complexe mapping tool is nog indrukwekkender."



"De proceduretijd en de dure apparaten die vereist zijn voor AFib-procedures hebben de winstgevendheid van de leveranciers beperkt. Die factor, samen met de suboptimale uitkomsten, zijn de belangrijkste redenen waarom meer dan 95% van de behandelbare markt nog steeds in handen is van de behandeling met medicijnen. Vanaf het begin was het doel van Adagio om zowel PAF als PsAF te behandelen in een totale proceduretijd van minder dan één uur", aldus Olav Bergheim, algemeen directeur van Adagio Medical, Inc. "Onze One Shot+(TM)-katheterprocedure heeft dit doel nu bijna bereikt en elimineert tegelijkertijd de behoefte aan elektronische mapping zonder meer fluortijd toe te voegen. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren voor zowel de instelling als de elektrofysioloog."



Over Adagio Medical



Adagio Medical, Inc. is een particulier bedrijf gevestigd in Laguna Hills, Californië, dat innovatieve cryoablatietechnologieën ontwikkelt die continue, lineaire, transmurale laesies creëren voor de behandeling van hartritmestoornissen, waaronder paroxysmale en persistente atriumfibrillatie, atriumflutter en ventriculaire tachycardie. Adagio Medical, Inc. is een bedrijf dat deel uitmaakt van de portefeuille van Fjord Ventures. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@adagiomedical.com [mailto:info@adagiomedical.com].



